〔韩股业绩〕LG显示器第四季亏损大减,因电视面板价格企稳(更新版)

(新增细节)

* 第四季营业亏损1,448亿韩元,市场预估为亏损1,170亿

* 第四季营收为6.6万亿韩元,预估为6.5万亿

* LG显示器股价在过去三个月上涨16%,同期指标股指涨幅为3%

路透首尔1月27日电---韩国平板显示器制造商LG显示器(034220.KS)周五公布,季度亏损大幅缩窄,受益於智能手机和平板电脑厂商需求坚挺,且电视面板价格趋於稳定.

成熟市场的电视和电脑销售疲软,预计将令获利复苏步伐保持缓慢.LG显示器准备大规模投产OLED(有机发光二极管)显示器,为此需要增加投资.未来几年,OLED显示器料将取代LCD成为主要的电视面板.

成熟市场的消费者推迟购买电视,直到经济改善.而个人电脑销售也依旧疲软,因消费者越发青睐平板电脑.

电视、电脑显示器和笔记本电脑占据LG显示器面板营收的80%,其余的则来自手机和平板电脑.

LG显示器表示,10-12月营业亏损1,448亿韩元(1.293亿美元),而汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估亏损1,170亿韩元.

这是LG显示器连续第五个季度亏损,不过较上季度亏损4,920亿韩元和上年同期亏损3,870亿韩元相比,第四季情况大幅改善.

LG显示器是苹果(AAPL.O)iPad和iPhone的主要面板供应商.苹果周二公布季度业绩优於市场预估,因iPhone和iPad销量创纪录.

LG显示器亦为亚马逊AMZO.N平板电脑Kindle Fire的重要供应商,Kindle Fire在去年底假日季期间销售强劲.

过去三个月内,LG显示器股价大幅上涨了16%,优於韩国综合股价指数.KS113%的涨幅.LG显示器的竞争对手包括友达光电(2409.TW)(AUO.N)和奇美电子(3481.TW).

据市场研究机构DisplaySearch,今年全球电视出货量预计将增长2%,2011年由於消费者需求疲弱,增长率为零.(完)