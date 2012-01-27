《SAFT专栏》日本经常帐赤字透露融资风险上升的警讯

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft; 编译 李爽/戴素萍

路透1月26日电---日本的财政状况似乎越来越像一位入不敷出、依靠投资收入来补充缺口的退休人员.

日本2011年全年出现贸易逆差,现在全得靠海外投资收入来融通经常帐赤字,才能免於倚赖外国人的资金.

依赖投资对於年长者来说是一项有效的策略,因为终有一天他们将离开生活的这个世界,但对於一个国家来说,高度仰赖债市的策略恐怕不那麽灵光,隐含着不断升高的实质风险.

日本2011年贸易逆差为2.49万亿(兆)日圆(320亿美元),为31年来首次出现逆差,原因在於能源进口成本上升,去年天灾影响其产出,且欧洲需求疲弱.12月经季节调整的贸易收支数据显示,其连续第九个月录得贸易逆差,情况比雷曼兄弟倒闭之後那段时间还要糟糕.

虽然海外对日本产品的需求可能会上升,但这还得看全球经济成长势头而定,然而难以迅速发生改变的是,日本需要进口石油和天然气以维持正常生活.日本已经大幅削减核电发电量,目前核电只占其电力供应的8.0%左右,而福岛核电站事故前这一比例为三分之一.同时,日本人口老龄化限制了经济成长的力道.

日本作为自然资源稀少的国家,数十年来一直走出口依赖型路线,但日圆升值以及来自海外的激烈竞争吞噬了其市场份额,令日本不堪一击.

多年来的高储蓄率令日本拥有大量海外投资,目前这些投资收入足以保持经常帐呈现盈余,尽管贸易数据在恶化.

这些巨额财富虽提供保障,但日本政府可不是手头宽裕的半退休医生,其在大举挥霍却入不敷出的情形下,得靠举债来弥补收支缺口,而非投资收入.

下一财年,日本将连续第四年出现公债发行金额超过税收及其他来源累计收入的情况.

据国际货币基金组织(IMF)数据,日本去年净负债相当於国内生产总值(GDP)的比例超过130%,在发达国家中仅次于希腊.

**融资紧缩?**

由此来看,不难看出日本面临了一个真实且愈来愈大的危险,即发现自己身处在难堪的融资紧缩.此外,也很难算出日本究竟需要多少的刺激性支出,才能协助其克服人口方面的问题.这可能要等上一段长时间,直到有婴儿潮出现(目前没有任何迹象),才能刺激经济的成长.

日本和希腊或美国的不同之处,在於其主要的债权人为本国国民,其近95%的政府公债是由国内投资者所持有.如果日债投资者一如以往地合作,且若日本可以保持经常帐平衡,则这样的债权人结构将可让日本撑上一段时间,

但如果不管什麽原因,日本开始出现经常帐赤字,尤其是把贸易和投资数据加起来呈现赤字,这就要小心了.那麽不管是谁持有日本政府公债,甚至几乎不论这些投资人将如何处理日债持仓,一分一毫的额外美元融资都必须仰赖海外投资者.

这些海外投资者可能一如希腊的投资者,在买进日债将提出更多的要求,而鉴於其公共债务总额是其经济规模的两倍,情况将迅速恶化.

目前日本的利率非常地低--10年期政府公债收益率(殖利率)仅有1.0%,因此还有充裕的操作空间.如果利率来到2.0%,日本每年的利息支出就会加倍.

除了人口上的问题外,日本的情况在许多方面要比美国来得好.美国经常帐多年来皆呈现赤字,且仰赖国外资金来融资.

此外,日本也不像希腊,它有自己的货币和央行,在债券买家缩手时,可以有印钞票的重要选项来因应.

即使日本有可能债务货币化,这一点也无法令海内外投资人心安.

为了遏阻危机,日本必须增加出口、减少进口或透过海外投资赚取更多的收益.但中期来看,这些选项中没一件是容易的,或是显而易见的,尤其是又有日本人口老化的问题.

无论是融资危机及潜在的官方回应,都暗示有庞大的政治和金融体系风险,且後果极为难料.没有人想要走到这步田地,日本更是不想.

目前有许多人认为日本将难以维持偿债能力,但日本难以为继情况持续的时间恐怕比那些人的预期还要久,或许这可以长久拖延,但不是永远.(完)