〔基金观点〕PIMCO建议客户将部分欧元资产分流,新兴货币值得一试

路透伦敦1月26日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)建议客户将资产从欧元中分流,以期在欧元区前景高度不确定时保护其持有投资的价值;而新兴市场货币在长期内则被视为具吸引力的替代投资选项.

这一策略标志着欧洲基金公司的投资方向开始偏离传统路线,这些公司通常较为青睐以它们所在地区货币计价的投资工具,从而降低汇率波动带来的风险.

PIMCO是全球最大的投资公司之一,旗下管理着超过2,320亿美元的欧洲资产,全球资产逾1.35万亿(兆)美元.

"来自法国或德国的投资者的基准货币是欧元,当你不能确定欧元区五年後的情形如何时,就有必要有所保留以保护自己的购买力."PIMCO驻慕尼黑的欧洲外汇与投资组合经理Thomas Kressin周三接受访问时称.他负责管理着大约152亿美元的资产.

"我们整体上建议客户将部分资金分散到其他货币."他说,并补充道欧元/美元EUR=近期从17个月低点反弹,主要是受到欧元轧空和年初一些新资金流入的推动.

欧元区前景的不确定性亦使得欧元区以外的投资者不愿投资於欧元计价资产.PIMCO认为这一趋势还将继续.

"恢复信心是吸引新资金流入(欧元区)市场,进而解决危机的前提条件之一.只要无法吸引到新的中长期投资资金,那麽不管是欧洲央行还是国际货币基金组织(IMF),都没办法解决这场危机."Kressin说.

他表示,美元、欧元和日圆的长期前景都不佳,而新兴市场货币看起来状态不错,特别是在2011年下半年新兴市场货币回落之後.

例如,巴西雷亚尔/美元BRL=在去年下半年下挫约20%,韩元KRW=以及马币(林吉特)MYR=和坡元SGD=等其他亚洲货币也出现相近跌幅.Kressin认为这些货币具有投资价值.(完)