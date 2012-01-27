〔韩国汇市〕韩元兑美元收贬结束六日涨势,公债价格上扬

路透首尔1月27日电---韩元兑美元KRW=周五结束六天涨势,交投于窄幅区间,投资人担心汇率升向可能引发外汇当局干预的水平.
韩元兑美元KRW=KFTC收报1,123.2韩元,周四收於1,122.0韩元.
韩国公债则守住日内涨幅.
一名韩国央行委员周五接受路透专访时表示,今年韩国将面临大量资本流入,资本管制措施或不足以应对.[ID:nCN1355452]
交易商表示,该评论推升公债价格,但程度有限,随後市场回到窄幅波动.
收市价 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,123.2 1,122.0
日圆/韩元JPYKRW=R 14.5731/826 14.4608/765
韩国公债期货KTBc1* 104.42 104.35
五年期公债收益率 3.51% 3.53%
三年期公债收益率 3.38% 3.40%
韩国综合股价指数.KS11 1,964.83 1,957.18
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注:韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
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