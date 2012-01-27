〔韩国汇市〕韩元兑美元收贬结束六日涨势,公债价格上扬

路透首尔1月27日电---韩元兑美元KRW=周五结束六天涨势,交投于窄幅区间,投资人担心汇率升向可能引发外汇当局干预的水平.

韩国公债则守住日内涨幅.

一名韩国央行委员周五接受路透专访时表示,今年韩国将面临大量资本流入,资本管制措施或不足以应对.[ID:nCN1355452]

交易商表示,该评论推升公债价格,但程度有限,随後市场回到窄幅波动.