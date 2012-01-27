〔美国股市〕开盘下滑,此前公布美国第四季GDP数据

路透纽约1月27日电---美国股市周五开盘下滑,此前公布的数据显示,美国第四季国内生产总值(GDP)增幅逊於预期[ID:nCT0431382],福特汽车(F.N)及宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)季度财报表现疲弱,以及欧债忧虑亦令股市承压.