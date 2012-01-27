〔美国股市〕开盘下滑,此前公布美国第四季GDP数据

路透纽约1月27日电---美国股市周五开盘下滑,此前公布的数据显示,美国第四季国内生产总值(GDP)增幅逊於预期[ID:nCT0431382],福特汽车(F.N)及宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)季度财报表现疲弱,以及欧债忧虑亦令股市承压.
道琼工业指数.DJI开盘下跌23.54点,或0.18%,至12,711.09点.标准普尔500指数.SPX跌2.99点,或0.23%,至点,Nasdaq指数.IXIC下滑6.79点或0.24%,至2,798.49点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
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