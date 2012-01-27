〔欧洲汇市〕英镑/美元接近五周高位,因希腊有望达成协议和美国GDP数据

路透伦敦1月27日电---英镑兑美元周五上扬,逼近五周高位,因市场臆测希腊将在周末达成换债协议,且略低於预期的美国GDP数据令美元承压.

市场传言希腊料将与民间债权人达成换债协议以避免无序违约,这扶助推动欧元兑英镑上扬,跟随欧元/美元涨势.

交易商称在1600GMT定盘时,出现欧元/英镑需求,这也扶助推高欧元/英镑.

数据显示,美国第四季GDP扩张2.8%,为一年半来最快增速,但略低於成长3%的预期.

英镑兑美元GBP=D4尾盘上扬0.1%,报1.5699美元,盘中触及日高1.5730美元.在周四触及五周高位1.5735美元后,英镑可能录得连续第二周上扬.

欧元兑英镑EURGBP=D4触及日高0.8395英镑,接近四周最高,之前希腊政府一官员称该国计划在周日晚间前达成原则性换债协议.

欧盟经济和货币事务执委雷恩称,削减希腊民间债务的协议"即将达成",可能在下周前完成.这也支撑欧元.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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