〔欧元债市〕西班牙和意大利公债上涨,因料希腊接近达成协议

路透伦敦1月27日电---西班牙和意大利公债周五扩大升幅,此前一欧盟高级官员称希腊"非常接近"达成债务重组协议,但葡萄牙公债没有跟随此轮涨势,因担心该国可能需要第二轮救助.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率(殖利率)跌至5%以下,触及九周最低,此前欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称希腊可能在周末达成协议.[ID:nCN1355768]

一些分析师说西班牙和意大利收益率可能进一步下跌,受欧洲央行去年提供大量流动性带来的正面人气带动,特别是如果周一意大利标售五年期和10年期公债成绩符合预期和得到强劲需求.

不过,只要欧元区的多重问题仍悬而未决,处於欧债危机风口浪尖的西班牙和意大利公债市场的反弹将依然脆弱.

周一欧元区领导人在布鲁塞尔举行的峰会上将讨论加强财政一体化,以及诸如ESM永久性援助基金等应对危机的其他举措,届时他们或采取进一步行动.

西班牙/可比德债收益率差收窄22个基点,至259个基点,为近三个月来最窄水准.10年期意大利/德国公债IT10YT=TWEB DE10YT=TWEB收益率差收窄至不足400个基点,此为12月初来首见.

Lloyds策略师Achilleas Georgolopoulos说,西班牙/德债收益率差可能再收窄40个基点.

**葡萄牙或步希腊後尘**

葡萄牙公债收益率触及欧元面世来的新高,没有跟随欧元区二线国家公债升势,因投资人愈发认为葡萄牙将步希腊後尘,需寻求第二轮救助及重组债务.

10年期葡萄牙公债PT10YT=TWEB收益率升最多47个基点,至15.58%,较爱尔兰可比公债收益率差几乎翻番.爱尔兰在2010年11月获得援助,早於葡萄牙在2011年5月得到救助.

交易商说,投资者对葡萄牙的信心恶化迫使欧洲央行本周在二级市场买入.

五年期葡萄牙公债收益率跳升18个基点至20.43%,流动性不断下降,放大走势.

葡萄牙公债的走势凸现收益率曲线倒置.目前较短期葡萄牙公债收益率远高於较长期葡萄牙公债收益率,和去年希腊寻求第二轮救助前该国公债走势相同.

美国第四季GDP环比年率初值低於预期[ID:nCT0431182],带动德债期货FGBLc1收高19个跳动点,报138.88.10年期德债收益率跌1.5个基点,报1.86%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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