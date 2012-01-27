〔英国债市〕英债期货追随德债涨势续升,受葡萄牙忧虑及美国GDP推助

路透伦敦1月27日电---英国公债期货周五追随德债涨势续升,因市场担忧葡萄牙可能需要第二轮救助,同时美国第四季国内生产总值(GDP)增幅逊於预期亦提供了额外的背景支持.

葡萄牙政府公债没有跟随欧元区二线国家公债的升势,其收益率(殖利率)触及欧元问世以来的高位.

3月英债期货FLGH2收高32个跳动点,结算价报116.27.

该合约在美国GDP数据出炉後扩大涨幅.美国商务部周五公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.8%[ID:nCT0431382],略低於分析师的预期.

在尾盘交易中,路透对英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯的专访一经发表,英债期货回吐了优於德债30个跳动点中的大部分领先优势.

迈尔斯表示,与三个月前相比,他对今年通胀率将大跌更有信心,但称其有关是否实施更多量化宽松政策的最终决定将视乎最新预估.

现货市场,10年期英债GB10YT=RR收益率下跌3个基点,报2.07%,较可比德债的收益率差收窄1个基点至21个基点.

长期英债的表现不及五至10年期英债的表现,因市场正艰难消化本周稍早近50亿英镑的40年期英债供应.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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