〔欧洲股市〕创下去年12月中以来首次单周下跌,因美国数据令人失望

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透伦敦1月27日电---欧洲股市周五收低,创下去年12月中旬以来首次单周下跌,因美国经济数据令人失望,带动投资者对近期大涨之势进行获利了结.
美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.8%,略低於增长3.0%的分析师预期,企业大举囤积库存,加上资本财支出疲弱,暗示着2012年初美国成长将趋缓.[ID:nCT0431182]
泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.1%,报1,040.69点,该指数的14日相对强弱指标(RSI)显示,周四曾接近"超买"区域.本周FTSEurofirst 300指数跌0.2%,为去年12月18日来首次单周下跌.
"股市呈超买状态,美国数据提供了进行获利了结的藉口,"IG Markets市场策略师Duarte Caldas表示,他警告称未来还将走势动荡.
汽车类股.SXAP表现最糟,下跌1.9%,此前美国第二大汽车制造企业福特汽车(F.N)公布第四季获利低於预期,因商品价格上升,而且南美和欧洲业绩疲弱.[ID:nCT0431340]
英国富时100指数.FTSE收低1.07%,报5,733.45点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.43%,报6,511.98点;法国CAC-40指数.FCHI下滑1.32%,报3,318.76点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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欧洲股市报导........[.EUCN]
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