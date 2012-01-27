〔欧洲股市〕创下去年12月中以来首次单周下跌,因美国数据令人失望

路透伦敦1月27日电---欧洲股市周五收低,创下去年12月中旬以来首次单周下跌,因美国经济数据令人失望,带动投资者对近期大涨之势进行获利了结.

美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.8%,略低於增长3.0%的分析师预期,企业大举囤积库存,加上资本财支出疲弱,暗示着2012年初美国成长将趋缓.[ID:nCT0431182]

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.1%,报1,040.69点,该指数的14日相对强弱指标(RSI)显示,周四曾接近"超买"区域.本周FTSEurofirst 300指数跌0.2%,为去年12月18日来首次单周下跌.

"股市呈超买状态,美国数据提供了进行获利了结的藉口,"IG Markets市场策略师Duarte Caldas表示,他警告称未来还将走势动荡.

汽车类股.SXAP表现最糟,下跌1.9%,此前美国第二大汽车制造企业福特汽车(F.N)公布第四季获利低於预期,因商品价格上升,而且南美和欧洲业绩疲弱.[ID:nCT0431340]

英国富时100指数.FTSE收低1.07%,报5,733.45点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.43%,报6,511.98点;法国CAC-40指数.FCHI下滑1.32%,报3,318.76点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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