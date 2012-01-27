〔美国债市〕公债价格第三日续涨,受欧债忧虑、FED声明及美国GDP提振

* 惠誉调降意大利、西班牙等欧元区五个国家的评等

* 美国第四季GDP增幅略低於预期,或暗示2012年初经济成长将趋缓

* 当前收益率处於历史低位可能会限制美债价格涨幅

路透纽约1月27日电---美国公债价格周五连续第三日上涨,因市场担忧欧债危机,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周誓言在2014年底之前将保持利率在近零水准,进而支撑美债走势.

美债亦从周五公布的美国第四季国内生产总值(GDP)数据中获得提振.该数据显示,美国2011年第四季GDP增幅低於预期,并预示今年初经济增速将乏力.

周五下午评级机构惠誉下调比利时、塞浦路斯、意大利、斯洛文尼亚和西班牙的主权信用评级,并表明未来两年进一步调降的机率为50%.

D.A. Davidson & Co驻西雅图固定收益交易部的副总裁Mary Ann Hurley表示,"目前来看,下调评级已在预料之中,真正更为重要的是下调的时机,如果希腊走向违约,蔓延效应将不会仅影响到欧元区其他国家,而且还会波及世界其他地方."

10年期指标美国公债US10YT=RR价格上涨13/32,收益率(殖利率)报1.90%,低於周四尾盘的1.94%.30年期美债US30YT=RR价格上扬21/32,收益率报3.07%,低於周四收盘的3.10%.

五年期美国公债US5YT=RR收益率跌至0.74%,为至少20世纪60年代以来的最低位.

美国商务部周五公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.8%,创下一年半以来最大增幅,但企业大举囤积库存,加上资本财支出疲弱,暗示着2012年初成长将趋缓.[ID:nCT0431382]

"GDP数据并不令人鼓舞,"4Cast的利率策略师Gennadiy Goldberg表示,"库存增加对GDP增速的贡献大大超出市场预期.目前,这对风险操作来说不是一个正面因素."

该报告亦暗示即使当前这一缓慢增速在未来几季或也不会维系下去.

纽约RBC CAPITAL MARKETS首席美国经济分析师TOM PORCELLI谈到,"过去几季的库存波动实际上对整体数据造成冲击,所以我们鼓励大家不要只是关注整体数据.不过个人消费动能并未增长,而过去几季消费者用来维持消费动能的方法料将逐渐消退--我们希望如此.因为这些方法主要是靠储蓄和使用信贷,这在去杠杆化过程中并不是好现象."[ID:nCT0431382]

的确,纽约联邦储备银行总裁杜德利周五亦表示,经济复苏仍"迟滞",今年可能会略微放缓.

D.A. Davidson的Hurley称,"有一种预期,即美国第四季经济得到提振,但将难以持续.让我们面对这个问题,从历史经验来看,对处於复苏阶段的经济体来说,其第四季经济增速确实不会特别快."

美联储周三发表的声明支撑了本周美债价格的走势.该声明称,美联储可能在2014年底之前将保持利率在近零水准,并为进一步购买美债及抵押支持证券(MBS)以支撑美国经济留下了空间.

指标美债收益率自周三早间以来已累计下跌逾15个基点.

然而,部分分析师认为,当前收益率处於历史低位可能会限制美债价格涨幅.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-02/32 (+) 0.215

五年期公债US5YT=RR 100-19/32 (+04/32) 0.752

10年期公债US10YT=RR 100-29/32 (+12/32) 1.898

30年期公债US30YT=RR 101-04/32 (+17/32) 3.067(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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