〔金属期市〕期铜从高位回落收低,因美国GDP初值令人失望

* 期铜低跌,在200天移动均线上方盘整

* 静待中国市场人士下周放假後返回市场

* 铜库存降至2009年9月来最低水准

路透纽约/伦敦1月27日电---期铜周五在收低,成交温和,此前美国经济增长数据不及预期,令较高风险资产涨势消退.此波升势令期铜价格本月迄今累计上涨近14%.

期铜触及四周高位,之後回落,在200天移动均线上方盘整.周四期铜升至200天移动均线上方,此为去年8月失守该移动均线以来首见.

本周铜价仍录得三周连涨,受助於技术动能强劲,投资人对希腊将达成债务重组协议感到乐观,及美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺维持低利率提振商品需求前景.

不过,包括上海期货交易所在内的大部份亚洲市场本周因农历新年假期休市,分析师怀疑期铜升势在下周中国市场开市後能否持续.

"市场一直存在中国补充库存的元素,但鉴於目前的价格水平,我认为上述因素不会继续存在下去.我认为在目前的水平市场抛售的诱惑将非常强烈,"TD Bank Financial Group商品策略部主管Bart Melek说.

"我认为将不会大幅修正,但完全可能小幅回调,可能(跌)向3.70美元."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及8,679.50美元,此为去年9月来的新高,尾盘收低60美元,报每吨8,530美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2收跌1.25美分,报每磅3.8890美元,从其四个月高位3.9390美元回落.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量接近46,500口,大致符合30天均值,但低於本周稍早的较稳健水平.

美国商务部周五公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.8%,创下一年半以来最大增幅,但低於预期.[ID:nCT0431182][ID:nCT0431382]数据公布後,期铜下跌.

欧元在交投震荡中短暂缩减跌幅,此前惠誉调降意大利和西班牙等欧元区五国评等,确认爱尔兰评等.[ID:nCN1356140]

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,我们将要就希腊民间债权人参与(PSI)计划达成协议,即使不是今日也可能在周末达成.他说,我们非常接近达成协议.[ID:nCN1355768]

供应方面,铜库存最新读数直指供应持续紧张.LME铜库存减少2,450吨,至335,425吨,此为2009年9月来最低水平.

其他金属方面,尽管全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)(RUAL.PA)称可能在未来18个月减产6%,但LME三个月期铝CMAL3下跌11美元,收报2,265美元,

以下为1838GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 389.25 -0.90 -0.23 343.60 13.29

LME期铝 2266.00 14.00 +0.62 2020.00 12.18

LME期铜 8520.00 -70.00 -0.81 7600.00 12.11

LME期铅 2294.00 -31.00 -1.33 2035.00 12.73

LME期镍 21700.00 100.00 +0.46 18710.00 15.98

LME期锡 24400.00 395.00 +1.65 19200.00 27.08

LME期锌 2150.00 -55.00 -2.49 1845.00 16.53

上海期铝 16395.00 30.00 +0.18 15845.00 3.47

上海期铜 60720.00 160.00 +0.26 55360.00 9.68

上海期锌 15855.00 195.00 +1.25 14795.00 7.16

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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