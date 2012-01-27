〔全球金市〕金价连续第三天上涨,此前美国GDP数据逊於预期

* 美国GDP数据低於预期,加剧了市场对黄金的避险买盘

* 黄金创下三个月来最大单周涨幅

* 突破阻力位和100日移动均线切入位,带动技术买盘

* 银价1月势将上涨20%,创下去年4月以来最大涨幅

* 市场关注:周一美国将公布个人所得数据

路透纽约/伦敦1月27日电---金价周五收高近1%,创下去年10月底以来最大三日涨幅,此前数据显示美国经济增长步伐令人失望,提振了黄金的避险魅力.

金价於七周内首次升逾每盎司1,730美元关口,此前数据显示美国第四季经济增长速度低於预期.

黄金扩大了周三以来的涨势,当天美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,可能将把近零利率至少维持到2014年底,并准备推出更多经济刺激政策.

另外有报导称,在各国政府增印钞票以降低债务之际,全球最大对冲基金Bridgewater Associates把黄金看作对抗通胀的利器,这一报告亦提振了黄金.

2023GMT,现货金XAU=涨0.9%,报每盎司1,735.96美元,本周累计涨约5%,为去年10月最後一周以来最大单周涨幅.

美国2月期金GCG2结算价涨5.50美元,报每盎司1,732.20美元,成交量突破30万口,是30日均值的两倍,其将成为9月以来交投最热络日子中的一天.

技术性买盘亦加剧了涨势,本周稍早黄金突破了一个关键的费波纳奇回档技术位和100日移动均线切入位.上周金价突破了200日移动均线切入位.

本月金价势将上涨逾10%,创下2011年8月以来最大单月涨幅.

分析师认为美联储声明将维持低利率,是本周黄金大涨的原因.

美元兑欧元急跌及布兰特原油期货走强,也扶助金价走势.

瑞银分析师称,去年第四季金价下跌10%且短暂进入熊市区域後,市场对黄金大致持谨慎乐观的态度.

"市场走势需要新的催化剂,我们认为美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的结果正合要求.更加宽松的政策是黄金未来进一步走高的良好基础,"瑞银在研究报告中称.

白银XAG=上扬1.3%,报每盎司33.84美元.

现货铂金XPT=升0.7%,报1,615.60美元,现货钯金XPD=跌0.2%,报686.43美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 2月黄金期货 1732.20 5.50 0.3 1714.20 1736.10 162,496

COMEX 3月白银期货 33.79 0.047 0.1 33.240 33.940 30,838

COMEX 4月铂金期货 1623.00 6.20 0.4 1603.30 1627.80 5,239

COMEX 3月钯金期货 690.15 -4.30 -0.6 681.00 694.80 2,846

现货金 XAU= 1735.96 15.92 0.9 1715.40 1736.36

现货银 XAG= 33.840 0.420 1.3 33.300 33.930

现货铂金 XPT= 1615.60 12.00 0.7 1604.00 1621.50

现货钯金 XPD= 686.43 -1.32 -0.2 683.00 691.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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