〔美国股市〕尾盘买盘令股市削减跌幅,料将进一步上扬

* 尾盘买盘提振股市

* 雪佛龙和宝洁的业绩拖累道指

* 网络设备制造商类股在公布业绩後走低

* 道指收跌0.6%,标普500指数收挫0.2%,Nasdaq指数上扬0.4%

路透纽约1月27日电---美国股市周五收盘基本持稳,削减稍早跌幅,因投资者将市场走低视为在2012年表现强劲首月的买入良机.

道指年内首周收跌,雪佛龙(CVX.N)公布的业绩不及预期,且宝洁(PG.N)因美元走强而调降全年获利预期令股市周五受创.

尾盘买家浮现被视为正面,因三大指数1月稳步攀升.本周有关美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在2014年底之前保持低利率的消息引发一波可能延长涨势的买需.

"投资者对这些小跌表示欢迎,一旦有可能就入市加入此轮涨势.目前,投资者利用任何事件作为入市的理由,"宾州的TEAM Financial Management LLC的James Dailey表示.

"在美联储本周公布政策声明後,谨慎的看涨投资者不再谨慎."

第二大石油公司雪佛龙回落2.5%,报103.96美元,对道指的拖累最大.

商务部称,美国第四季GDP以一年半最快速度扩张,但2.8%的增幅不及预期.

库存增加是导致GDP成长的主要动因,GDP报告中企业支出疲弱直指今年稍早复苏放缓,损及近期对经济的乐观情绪.

公司消息方面,华尔街日报援引未具名消息人士报导,全球最大社交网站Facebook计划最早在下周三提交首次公开发行(IPO)文件,IPO规模在750-1,000亿美元.

道琼工业指数.DJI收跌74.17点,或0.58%,至12,660.46点;标准普尔500指数.SPX收挫2.10点,或0.16%,至1,316.33点.Nasdaq指数.IXIC上扬11.27点,或0.4%,至2,816.55点.

本周,道指收跌0.5%,标普500指数收高0.1%,Nasdaq指数上扬1.1%.

美联储本周的政策声明和经济数据令投资者对新一轮货币刺激政策保持警惕,这令周五跌幅受限.

"从美联储声明的措辞中,你可以预计GDP增幅将有所回落,因美联储显然预计美国经济成长将放缓,"加州CitizensTrust的首席投资长Sean Kraus表示.

如果美联储未寻求实施第三轮量化宽松政策来刺激成长,投资者"不想被弄得措手不及,从而出脱风险资产,"Kraus表示.

消费产品生产商宝洁收跌0.8%,报64.30美元.

福特汽车(F.N)劲挫4.2%,报12.21美元,之前该公司报告的第四季获利不及预期,因商品成本增加且欧洲和亚洲业务出现亏损.

网络设备生产商Juniper Networks Inc(JNPR.N)和Riverbed Technologies Inc RVBD.O周四收盘後公布的首季财测不及预期.Juniper收跌3%,报21.69美元.Riverbed重挫18.3%,报24.45美元.

根据汤森路透数据,截至周五,已公布业绩的184家标普500指数成份股企业中,59%的业绩超过预期,不及近几季同期约70%的水平.

公用事业股是标普500指数中跌幅最大的类股,受累于American Electric Power Co Inc (AEP.N)和Dominion Resources (D.N)的业绩.American Electric急跌3.2%,报39.95美元, Dominion收挫2.5%,报49.56美元.标普公用事业指数.GSPU回落1.3%.

Eastman Chemical Co (EMN.N)出价约33.8亿美元现金加股票收购精化产品生产商Solutia Inc SOA.N,以扩大其在新兴市场,尤其是亚太地区的版图.Solutia暴涨约41.1%,至27.52美元.Eastman上扬7%,至50.41美元.

一位希腊政府高级官员称,希腊与民间债权人之间的换债磋商周五取得进展,且周末将继续.再度浮现的对危机的忧虑本周拖累市场.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约66亿股.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI