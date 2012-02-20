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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 15:39 BJT

〔中国数据〕今年1月外汇占款新增约1,409亿元人民币,去年四季度来首次新增

路透北京2月20日电---中国人民银行周一公布数据显示,今年1月外汇占款余额为25.4996万亿元人民币,据此计算,当月外汇占款新增约1,409亿元人民币,这是自去年四季度三个月连续下降以来首次新增.

中国人民银行此前公布数据显示,第四季外储降至3.18万亿美元,12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降,并且降幅大增.[ID:nCN1328486]

外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 黄凯

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