〔背景资料〕中国自去年来开展各类交易所整顿进程一览

(本文可搭配《特写》鱼龙混杂的中国数百家交易所面临整顿阵痛,欲浏览请点选[ID:nCN1344790])

路透北京2月7日电---面对近年来中国如雨後春笋般冒出的众多交易所,鱼龙混杂现象已不容轻视,部分交易所操纵价格、投机炒作事件频发.去年底终於迎来国务院一纸决定(38号文件),清理整顿交易所乱象.

据不完全统计,中国各类交易所有逾300家,交易品种包括了稀贵金属、艺术品、金融资产、股权、碳排放权等上百种,而各地还在纷纷上马设立更多的交易所.

以下为自去年11月来,中国整顿各类交易所进程一览:

**2011年11月**

国务院下发"关於清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定":

决定要求,加强清理整顿交易场所,并规定从事保险、信贷、黄金等交易的交易所需经国务院相关金融部门批准.

除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易.[ID:nCN1240280]

**2011年12月**

国务院法制办公布"关於修改期货交易管理条例的决定(徵求意见稿)":

对现行期货交易管理条例进行修改,明确在期货交易中,标准仓单、国债等价值稳定、流动性强的有价证券是可直接用作保证金用於交易结算和履约担保,删去现行关於有价证券可充抵保证金的规定.

徵求意见稿将现行条例关於期货交易所职责规定中的"保证合约的履行"修改为"作为中央对手方,为期货交易提供集中履约担保".[ID:nCN1298208]

**2011年12月**

中国央行等五部委联合发布了"关於加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知":

通知明确,除上海黄金交易所和上海期货交易所外,其他任何地方、机构、个人不得设立黄金交易所或中心,也不得在其他交易场所或中心内设立黄金交易平台.

正在筹建的,应一律终止相关设立活动;已经开业的,要立即停止开办新的业务.通知提出,对被责令关闭或撤销的黄金交易所(交易中心),相关部门将责令其限期办理变更登记、注销登记，或者依法吊销营业执照.[ID:nCN1307984]

**2012年1月**

国务院同意建立由证监会牵头的"清理整顿各类交易场所部际联席会议制度":

联席会议由证监会牵头,发展改革委、科技部、工信部及银监会和保监会等多个部门共同参与.

联系会议制定有关规章,出具交易所设立意见,并组织对各类涉嫌违法证券期货的交易活动进行性质认定.

未来省级政府就批准设立使用"交易所"名称的交易场所徵求意见时,应提供相关说明材料和设立文件,证监会汇总联席会议相关成员单位意见後出具反馈意见.[ID:nCN1335988]

**2012年2月**

"清理整顿各类交易场所工作会议暨部际联席会议"第一次会议召开:

证监会主席郭树清在会议上表示,将尽快启动方案实施,确保在6月30日前完成各项工作.其中,变相股票交易、变相期货及金融衍生品交易等均在清理范围中.

他强调,此次清理整顿的对象不以交易场所的名称为界定标准,而是包括各种从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所.

会议还明确,各省级人民政府作为组织实施清理整顿和规范市场秩序的责任主体,要按照"谁的孩子谁抱"的原则,认真组织开展清理整顿工作.[ID:nCN1367758](完)