《中国债券市场每日交易备忘》--2月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 无 ============================================================================== 二、新债上市: 中国天津滨海1亿元人民币三年期高新技术中小企业集合票据1283002,票面利率8.68% 浙江海宁7亿元一年期中小企业集合票据1283001,票面利率7.00% 上海云峰集团5亿元一年期短期融资券041260004,票面利率8.00% 中国核工业建设集团10亿元一年期短融041253003,票面利率4.76% 陕西有色金属控股集团10亿元一年期短融041260005,票面利率4.76% 武汉钢铁集团60亿元一年期短融041253004,票面利率4.76% 广西玉柴机器集团5亿元一年期短融041256002,票面利率6.38% ============================================================================== 三、缴款: 深圳神州通投资集团3亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)090208付息,基本利差0.65% 财政部260亿元10年期固息国债100002付息,票面利率3.43% 国开行150亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)100230付息,基本利差0.08% 农业发展银行66.8亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)070419付息,基本利差0.50% 财政部304.4亿元10年期固息国债100024付息,票面利率3.28% 国家电网公司200亿元10年期固息债1080022付息,票面利率4.74% 国家电网公司100亿元15年期固息债1080023付息,票面利率4.80% 大同煤矿集团20亿元五年期中票1082012付息,票面利率4.69% 中国南车( 601766.SS )( 1766.HK )20亿元三年期中票1082013付息,票面利率4.08% 马钢股份( 600808.SS )( 0323.HK )10亿元三年期中票1082014付息,票面利率4.45% 嘉兴高等级公路公司25亿元10年期固息债068004付息,票面利率4.35% 财政部300亿元七年期固息国债070001付息,票面利率2.93% 北大方正集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098005付息,票面利率5.50% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院总理温家宝在广东考察时强调,要从战略上考虑对欧洲关系,帮助稳定欧洲市场; 同时面对严峻形势,中国的进出口政策要总体保持稳定,且政策调整应鼓励性的多於限制性. [ID:nCN1370292] --国民经济研究所所长樊纲表示,欧美经济并不会出现衰退,只是会长期处於低迷状态,随着人 民币升值预期下降,中国的出口形势并不会太差,预计今年仍将有10%的增长. --中国人大财经委副主任吴晓灵近日表示,利率市场化的第一步不是放开存款利率的上限,而是 放宽金融机构的市场准入,今年可以加大贷款利率下浮的幅度.[ID:nCN1370404] ---中国证监会有关部门负责人表示,房地产企业的融资并没有重新开闸,公布所有在审首次公 开发行(IPO)企业名单意在提高市场透明度.[ID:nCN1370364] --第一财经日报周一报导称,中国证监会已於近日召开了高收益债券座谈会,高收益债(垃圾债) 相关办法有望在近期颁布,并且最快本月落地实施,而管理将实行备案制.[ID:nCN1370554] 国家统计局2/9公布1月工业品价格指数(PPI) (2011年12月1.7%) 公布1月居民消费价格指数(CPI) (2011年12月4.1%) 2/10公布1月进出口贸易数据 2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 冉莹