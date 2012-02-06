版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 09:23 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  无
  ==============================================================================
  二、新债上市:  
 
  中国天津滨海1亿元人民币三年期高新技术中小企业集合票据1283002,票面利率8.68%
  浙江海宁7亿元一年期中小企业集合票据1283001,票面利率7.00%
  上海云峰集团5亿元一年期短期融资券041260004,票面利率8.00%
  中国核工业建设集团10亿元一年期短融041253003,票面利率4.76%
  陕西有色金属控股集团10亿元一年期短融041260005,票面利率4.76%
  武汉钢铁集团60亿元一年期短融041253004,票面利率4.76%
  广西玉柴机器集团5亿元一年期短融041256002,票面利率6.38%
  ==============================================================================
  三、缴款:

  深圳神州通投资集团3亿元一年期短融  
  ==============================================================================
  四、还本付息:
  
  国家开发银行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)090208付息,基本利差0.65%
  财政部260亿元10年期固息国债100002付息,票面利率3.43%
  国开行150亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)100230付息,基本利差0.08%
  农业发展银行66.8亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)070419付息,基本利差0.50%
  财政部304.4亿元10年期固息国债100024付息,票面利率3.28%
  国家电网公司200亿元10年期固息债1080022付息,票面利率4.74%
  国家电网公司100亿元15年期固息债1080023付息,票面利率4.80%
  大同煤矿集团20亿元五年期中票1082012付息,票面利率4.69%
  中国南车(601766.SS)(1766.HK)20亿元三年期中票1082013付息,票面利率4.08%
  马钢股份(600808.SS)(0323.HK)10亿元三年期中票1082014付息,票面利率4.45%
  嘉兴高等级公路公司25亿元10年期固息债068004付息,票面利率4.35%
  财政部300亿元七年期固息国债070001付息,票面利率2.93%
  北大方正集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098005付息,票面利率5.50%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国务院总理温家宝在广东考察时强调,要从战略上考虑对欧洲关系,帮助稳定欧洲市场;
  同时面对严峻形势,中国的进出口政策要总体保持稳定,且政策调整应鼓励性的多於限制性.
  [ID:nCN1370292]
  --国民经济研究所所长樊纲表示,欧美经济并不会出现衰退,只是会长期处於低迷状态,随着人
  民币升值预期下降,中国的出口形势并不会太差,预计今年仍将有10%的增长. 
  --中国人大财经委副主任吴晓灵近日表示,利率市场化的第一步不是放开存款利率的上限,而是
  放宽金融机构的市场准入,今年可以加大贷款利率下浮的幅度.[ID:nCN1370404] 
  ---中国证监会有关部门负责人表示,房地产企业的融资并没有重新开闸,公布所有在审首次公
  开发行(IPO)企业名单意在提高市场透明度.[ID:nCN1370364] 
  --第一财经日报周一报导称,中国证监会已於近日召开了高收益债券座谈会,高收益债(垃圾债)
相关办法有望在近期颁布,并且最快本月落地实施,而管理将实行备案制.[ID:nCN1370554]

  国家统计局2/9公布1月工业品价格指数(PPI)                 (2011年12月1.7%)   
               公布1月居民消费价格指数(CPI)               (2011年12月4.1%)        
            2/10公布1月进出口贸易数据  
            2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
  ==============================================================================(完)

  --整理 边竞; 审校 冉莹

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐