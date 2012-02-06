《中国数据观测》1月新增人民币贷款料达万亿元,M2增速持平上月

* 公布内容: 1月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚2月15日

--调查结果:

1月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 13.6% 12.6%-14.7% 13.6% 17.2% 20

新增人民币贷款(亿元) 10,000 6,405-12,000 6,405 10,400 20

人民币贷款余额同比 15.6% 10.7%-16.8% 15.8% 18.5% 16

--数据要点:

受路透调查的20构预测中值显示,随着全球新一轮货币宽松政策苗头显现,中国央行亦开始适当放松货币政策,2012年1月新增人民币贷款料将升至10,000亿元,延续上月升势.

调查结果并显示,1月末广义货币供应量(M2)同比增速预计与上月持平,保持在13.6%;当月底贷款余额料同比增15.6%,略低於上月.

"历史经验显示,1月新增贷款占全年新增贷款的比例在14-17%;而且从去年12月新增信贷较多来看,信贷调控正逐步放松.因此1月新增贷款超万亿是大概率事件,"交通银行首席经济学家连平在报告中称.

从历史经验来看,1月的信贷需求通常较为旺盛,银行也倾向於加大信贷投放,希望"早放贷,早受益".

但对於银行业年初的习惯性放贷冲动,央行亦有所警示.三位银行业消息人士1月中旬曾对路透表示,央行要求各地法人金融机构做好信贷投放计划,防止年初冲规模.[ID:nCN1336974]

与此同时,流动性紧张状况的略有缓解及中国先行经济指标等数据趋好,都令中国央行当前仍不急於出手降存准率.但经济学家及市场人士均预计,出於外汇占款连月下降,以及稳定经济增长的考虑,再次下调存款准备金率只是时间早晚的问题.

中国国家信息中心首席经济师祝宝良在接受路透专访时表示,存款准备金率在2月就该下调,预计年内至少调降六次存款准备金率,降息机率不大.[ID:CN1365514]

数据显示,1月中国官方制造业PMICNPMIB=ECI为50.5,高於路透预估中值49.5;当月汇丰中国制造业PMI亦连续第二个月回升,但仍位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.

最新一期的汤森路透中国固定收益市场展望结果显示,逾七成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将於2月下调一次金融机构存款准备金率,并预期未来三个月准备金率总共将调降两次.

中国由紧逐步放松的政策拐点出现在去年底.为抑通胀去年曾连续六次上调存准率,并连续加息.但自去年7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.而在去年12月,中国央行更是三年来首次下调存准率,以挽救下滑的实体经济.

在年末最後一个月的放贷冲刺下,中国去年全年人民币贷款增加7.47万亿元,基本实现市场预计的7.5万亿目标.在货币政策预微调的基调下,货币供应量最低阶段应已过去,今年新增贷款规模有望超过去年.[ID:nCN1325938]

--市场影响:

市场密切关注信贷数据,据此判断中国央行将如何微调货币政策来避免经济"硬着陆".

若信贷数据超出预期,将进一步证实中国适度放松货币政策来保持经济稳定增长,并有望推出更多刺激措施.这将对中国股市温和利好,大宗商品等风险资产亦将从中获益.

若数据低於预期,则将加深对中国经济增长放缓的忧虑,股市亦将承压.

欲浏览中国所有经济数据,请点选[ECI/CN];欲了解数据页面,请点选ECONCN

以下为本次路透调查的结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

-------------------------------------------------------------------

澳新银行 13.6 1,200.0 ~

交通银行 13.5 1,100.0 15.6

交银国际 13.5 1,000.0 15.5

美银美林 13.6 640.5 15.8

国开证券 13.7 950.0 15.3

建设银行 13.9 1,000.0 15.4

中信证券 13.3 950.0 ~

德意志银行 13.8 900.0 15.2

华融证券 14.7 854.0 16.8

华泰联合证券 12.6 1,050.0 15.5

华宝信托 13.9 1,000.0 16.8

兴业银行 13.5 1,150.0 15.7

ING金融市场 14.0 1,050.0 10.7

瑞穗证券 13.7 950.0 15.3

华侨银行 13.0 950.0 ~

领先国际金融资讯 13.5 1,100.0 15.8

国海证券 13.4 1,000.0 15.2

上海证券 13.0 800.0 15.7

渣打银行 13.5 1,000.0 ~

瑞银证券 13.8 1,000.0 15.6(完)

注: ~ 表示数据未提供