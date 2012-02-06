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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 08:39 BJT

(重温稿)《中国市场主要利率水平一周回顾》--2月3日

路透上海2月3日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):

              证交所       银行间   #公开市场  路透参考率      路透一个月  上海银行间隔夜同业
             七天回购     七天回购   一年央票   一年央票     银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) 
           CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS        <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX=    SHICNYOND=
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  本周五      2.9000        3.3506      -        3.4462         8.3333         2.9242 
  较1/20     +2.3800       -1.6559    0.0000    -0.0322        -0.0471        -0.5533
  本周高      4.5000        4.3558      -        3.4462         8.3984         2.9675 
  本周低      2.9000        3.3506      -        3.4342         8.3278         2.8578 
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  **中国主要官方利率指标**

  一年期存款  一年期贷款    法定准备金  超额准备金
   基准利率    基准利率        利率       利率
  ----------------------------------------------------
    3.50%       6.56%         1.62%       0.72%

  注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价
      2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值
      3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价
      4.Shibor报价於2007年1月4日起正式发布.
      5.#本周央行未进行公开市场操作.
      6.本周统计时间为1/30(周一)-2/3(周五).(完)

  --整理 李宏薇; 审校 林高丽

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