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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 08:38 BJT

(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月30日-2月3日当周中国金融市场摘要:

汇市:
--人民币兑美元CNY=CFXS当周多数时间在6.30元-6.31元区间附近震荡.虽然盘中近一个月
来再破6.30元整数关口,但在汇价接近均衡的官方言论指引下,人民币持续大幅攀升可能性有
限,稳中求升或是今年的主基调.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:
--尽管已安然度过春节前的资金冰河期,但中国央行公开市场本周依旧封存了央票发行和正 
回购操作,以应对节前大额逆回购到期对市场的冲击;由於2月公开市场到期投放量维持低位, 
短期内回笼难加力,央票续停发的可能性依旧存在.   

  业内人士指出,央行在春节前後坚持通过公开市场腾挪调节流动性,而始终不动用市场所广 
泛预期的存款准备金率,表明央行基於对通胀以及经济走向的判断,仍不愿过快地放松货币政 
策.尽管未来存准率仍有下调的必要性和空间,但调整的频率或会低於市场预期.[CN/MMTCN]

债市:
--银行间债市当周总体盘整,其中浮息债因绝对收益较高吸引一定需求.备受期望的存款准备
金率下调政策迟迟未兑现,加之未来资金面仍有不确定性,市场心态仍偏谨慎,短期内还需继续
观察央行公开市场操作等情况.[CN/CN]
 
--票据市场转贴利率当周走跌,因年初信贷规模宽松,机构收票需求较为旺盛.另外,随着春节
假期的结束,市场交投气氛亦渐活跃.预计转贴市场供不应求局面有望持续,价格或继续走低.
[CN/CPCN]

股市:
--沪综指.SSEC龙年首周先抑後扬,累计走高0.49%.节前大涨时憧憬的调降存款准备金率,和
养老金入市等利好落空,促使投资者锁定获利,但周四受汇金同意降低大型银行分红比例消息
刺激,金融股受青睐并带动大盘上涨.由於2,300点上方压力较大,在无实质利好的情况下,短线
可能仍会面临整固.[.SSCN]

期市:
--沪铜当周震荡走低,尽管春节长假期间外盘走势较强,但节後沪铜冲高动力明显不足,欧债
危机萦绕不去,且中国需求迟缓,均对铜价形成压制.沪铜主要合约SCFc3周五收报59,820元,
较长假前收盘价下滑900元.[MET/LCN]

黄金:
--国内黄金价格当周大涨,受全球经济担忧及美联储长期维持近零利率的前景提振,长假期间
国际金价大涨,节後国内金价跟随跳涨,全周升势稳健.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周
五尾盘报356.99元,全周上涨18.04元;期金主要合约SHAUM2亦收报358.58元,全周累计涨
19.01元.(完)

  --整理 冉莹/李然/边竞/李宏薇; 审校 林高丽

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