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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 06:56 BJT

(重温稿)〔中国个股〕万科1月销售额同比降近四成至122亿元,销售面积降28%

路透上海2月3日电---中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)周五公告,今年1月份实现销售金额122亿元人民币,较上年同期的201亿元下降39%.

刊登在深圳证券交易所的公告并称,该公司1月份实现销售面积119万平方米,同比亦下滑28%.

万科2011年实现销售面积1,075.3万平方米,销售金额1,215.4亿元人民币,同比分别增长19.8%和12.4%.[ID:nCN1318672]

万科表示,自2011年12月销售简报披露以来,项目发展方面的事项为参与广州黄埔文冲石化路以西城中村改造项目.根据当前规划条件,公司负责可开发部分用地面积约12.9万平方米,计容积率建筑面积约39.4万平方米,预计承担综合改造成本约14.97亿元.

万科A股周五收报7.79元,近一个月累计上涨2.81%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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