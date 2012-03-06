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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:32 BJT

〔中国个股〕万科2月销售额达73.4亿元,同比增长两成

路透上海3月6日电---在中国房地产市场观望气氛浓厚,交投明显下降的情况下,中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)2月销售同比出现上涨,但环比下降.

公司周二公告显示,2月份实现销售金额73.4亿元人民币,较去年同期的60.8亿元同比增长20.7%,但较上月的122亿元缩减四成.

万科200002.SZ刊登在深圳证券交易所的公告并称,该公司2月份实现销售面积72万平方米,较上年同期增长31%.

1-2月累计来看,万科实现销售面积190.9万平方米,销售金额190.5亿元.

万科2011年实现销售面积1,075.3万平方米,销售金额1,215.4亿元人民币,同比分别增长19.8%和12.4%.[ID:nSB1318672]

公告还指出,自2月初以来,公司没有增加新的项目储备.

万科A股周一收报8.51元,近一个月累计上涨9.2%.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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