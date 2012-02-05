〔货币市场〕美国1月非农就业报告虽强劲,华尔街仍认为美联储将推QE3

路透纽约2月3日电---华尔街多数主要机构的分析师都坚持认为,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出新一轮大规模的刺激计划,尽管周五发布的数据显示,美国1月非农就业岗位增幅为九个月以来最大.

美国20家初级交易商中13家的分析师表示,美联储最终将会买进抵押支持债券(MBS)或者同时买进MBS和公债,从而扩大前其资产负债表规模.

上周的另一项类似调查表明,19家交易商中的12家认为会出台新一轮量化宽松政策.

周五进行此项调查之前,美国政府公布1月非农就业岗位增加24.3万个,失业率从12月的8.5%降至8.3%.[ID:nCN1369504]

"尽管失业率下降,但我们认为美联储的政策不会发生大的变动."RBS证券的美国分析师Omair Sharif表示,"当然,这会令(联储主席)贝南克宣扬第三轮量化宽松(QE3)的难度加大,但目前还不能排除这种可能,因为我们认为美联储领导层有采取行动的强烈意愿."

美联储官员上周表示,高失业率是他们将在2014年底前维持近零利率水平的原因之一,而且他们正在考虑进一步的刺激举措.

虽然1月的非农就业岗位增幅为2011年4月以来最大,而且8.3%的失业率水平也是2009年2月以来最低,但目前为止磕磕绊绊的经济复苏意味着美联储还将寻求令就业市场持续强劲复苏.

"联邦公开市场委员会(FOMC)的大多数人需要看到就业连续好多个月强劲增长,才会彻底放弃QE3."美银美林资深分析师Michael Hanson表示.

在周五的调查中,12家交易商中的九家预期美联储将在今年上半年推出QE3,两家认为将在年中,1家认为在9月出台.

11家交易商的预估中值显示,QE3的规模为6,000亿美元,与此前一周的调查结果一致.

12家初级交易商中的六家认为,QE3计划将仅包括美联储买入MBS,另外六家认为联储将同时买入MBS和公债.

"他们已经买入不少长期公债,如果继续推出数千亿美元的公债购买计划,他们对长期公债市场的介入程度就太大了."汇丰证券分析师Kevin Logan说.他并补充道,"他们还希望对房屋市场有所影响,所以买入MBS的影响更加直接."(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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