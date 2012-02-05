〔全球汇市〕投机客最近一周削减美元多仓,并削减欧元空仓--CFTC

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透纽约2月3日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客削减美元多头仓位至11月22日当周以来最低.
1月31日止当周,美元净多头仓位降至142.2亿美元.前一周净多头仓位为200.9亿美元.
欧元净空头仓位亦降至157,546口,之前一周创出纪录高位171,347口.
澳元多头仓位总计达78,044口,为7月末以来最大.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
1月31日当周 1月24日当周
多头仓位 81,054 66,194
空头仓位 24,385 21,827
净仓位 56,669 44,367
欧元(125,000欧元为1口)
1月31日当周 1月24日当周
多头仓位 31,906 31,299
空头仓位 189,452 202,646
净仓位 -157,546 -171,347
英镑(62,500英镑为1口)
1月31日当周 1月24日当周
多头仓位 23,698 16,103
空头仓位 49,912 47,464
净仓位 -26,214 -31,361
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
1月31日当周 1月24日当周
多头仓位 6,477 5,172
空头仓位 17,699 17,686
净仓位 -11,222 -12,514
加元(100,000加元为1口)
1月31日当周 1月24日当周
多头仓位 30,140 29,772
空头仓位 49,549 48,681
净仓位 -19,409 -18,909
澳元(100,000澳元为1口)
1月31日当周 1月24日当周
多头仓位 97,471 90,943
空头仓位 19,427 21,457
净仓位 78,044 69,486
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
1月31日当周 1月24日当周
多头仓位 25,330 20,232
空头仓位 10,533 7,300
净仓位 14,797 12,932
(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
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* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)