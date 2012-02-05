版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 5日 星期日 09:49 BJT

〔全球汇市〕投机客最近一周削减美元多仓,并削减欧元空仓--CFTC

路透纽约2月3日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客削减美元多头仓位至11月22日当周以来最低.

1月31日止当周,美元净多头仓位降至142.2亿美元.前一周净多头仓位为200.9亿美元.

欧元净空头仓位亦降至157,546口,之前一周创出纪录高位171,347口.

澳元多头仓位总计达78,044口,为7月末以来最大.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

1月31日当周 1月24日当周

多头仓位 81,054 66,194

空头仓位 24,385 21,827

净仓位 56,669 44,367

欧元(125,000欧元为1口)

1月31日当周 1月24日当周

多头仓位 31,906 31,299

空头仓位 189,452 202,646

净仓位 -157,546 -171,347

英镑(62,500英镑为1口)

1月31日当周 1月24日当周

多头仓位 23,698 16,103

空头仓位 49,912 47,464

净仓位 -26,214 -31,361

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

1月31日当周 1月24日当周

多头仓位 6,477 5,172

空头仓位 17,699 17,686

净仓位 -11,222 -12,514

加元(100,000加元为1口)

1月31日当周 1月24日当周

多头仓位 30,140 29,772

空头仓位 49,549 48,681

净仓位 -19,409 -18,909

澳元(100,000澳元为1口)

1月31日当周 1月24日当周

多头仓位 97,471 90,943

空头仓位 19,427 21,457

净仓位 78,044 69,486

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

1月31日当周 1月24日当周

多头仓位 25,330 20,232

空头仓位 10,533 7,300

净仓位 14,797 12,932

(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐