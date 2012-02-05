《美股一周展望》财报季过半且数据面清淡,欧洲问题再度成为关注核心

路透纽约2月3日电---随着美国企业发布财报进程过半,而且几乎没有能给予市场方向指引的经济面因素,欧洲问题在未来一周将再度成为投资者的关注核心.

下周将出炉的美国经济数据包括一周初请失业金数据,汤森路透/密西根大学消费者信心指数以及国际贸易收支数据.

数据面改善已经帮助标普500指数.SPX.INX年内上涨近7%,其中最引人注目的数据当属周五发布的强劲非农就业报告.[ID:nCN1369504]

"就像是一场乒乓球比赛,今天大家关注美国,明天就又轮到欧洲了."Themis Trading联席交易经理Joe Saluzzi说.

"在经济面消息缺席的情况下,通常而言股市倾向於上涨."但Saluzzi还指出,欧洲政府公债收益率(殖利率)会否飙升,以及欧洲会否传出其他消息,将是市场面临的重大不确定因素.

希腊仍处於欧元区危机的最前沿,该国政府还在努力欲达成能为政界领袖和民间债权人接受的财政改革协议,以避免出现无序违约.

"他们实施的边缘政策如果不能得到方面的配合,就可能导致危险的结果."Windham Financial Services首席投资分析师Paul Mendelsohn说.

"(希腊)在3月19日之前还有机会.他们会不断向前推进,直到每个人都得到尽可能好的结果,或者决定到此为止并让希腊自生自灭.这种可能性一直存在."

下周企业财报出炉脚步将会放慢.共有66家标普500成分股企业将公布业绩,包括迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)、可口可乐(Coca-Cola)(KO.N)和思科(Cisco Systems)(CSCO.O).纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)NYX.N也将公布业绩,该交易所於周四终止了与德意志交易所(DB1Gn.DE)的合并计划.

截止周五,有283家标普500成分股企业发布了业绩,其中60%的企业财报优於市场预估,比例低於最近几个财报季同期的表现.

周五发布的非农就业报告帮助提振标普500指数上升1.5%至1,344.90点,超越近期的阻力点位1,325,该指数近期多次挑战该阻力位未果.分析师称,该点位目前可能转变为支撑位,而1,350成为新的阻力水准.

即便股市受到非农就业报告鼓舞而扬升,缺乏成交量的配合也仍然令人担忧;但如果希腊债务问题能获得解决,就能缓解这种忧虑.

"(非农就业)报告相当不错,但成交量不大,所以仍存在一些怀疑."ICAP Equities董事总经理Ken Polcari说.

"让这些人回到场中的过程将十分缓慢,我还是认为大型资产管理公司在等待希腊的决定,因为不管怎样,市场都会回落,届时他们才会大举杀入."(完)