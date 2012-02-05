《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月3日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 75.00 -0.30 -0.40 5556132
搜狐 (SOHU.O) 63.05 +1.68 +2.74 1921280
网易 (NTES.O) 50.26 +0.34 +0.67 459535
百度 (BIDU.O) 134.53 +3.74 +2.86 7013776
亚信科技 ASIA.O 11.57 -0.01 -0.09 886281
侨兴环球电话 XING.O 0.76 +0.01 +0.93 181156
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.05 +0.14 +1.01 2188813
联电 (UMC.N) 2.71 +0.06 +2.26 591437
日月光 (ASX.N) 4.72 +0.07 +1.51 928002
矽品精密 (SPIL.O) 5.47 -0.05 -0.91 3087487
和信超媒体 (GIGM.O) 1.49 +0.15 +11.19 924448
友达 (AUO.N) 5.89 +0.16 +2.79 753234
中华电信 (CHT.N) 32.17 +0.02 +0.06 188790
台湾国际航电 (GRMN.O) 44.10 +0.57 +1.31 913849
香港
中国移动 (CHL.N) 51.18 -0.16 -0.31 144799
中国联通 (CHU.N) 18.51 -0.07 -0.38 256905
中国电信 (CHA.N) 58.56 +0.87 +1.51 32561
中芯国际 (SMI.N) 2.86 +0.01 +0.35 69124
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.42 +0.18 +5.56 2632
(完)
--整理 徐文焰
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)