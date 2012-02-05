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亚洲 | 2012年 2月 5日 星期日 11:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月3日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 75.00 -0.30 -0.40 5556132

搜狐 (SOHU.O) 63.05 +1.68 +2.74 1921280

网易 (NTES.O) 50.26 +0.34 +0.67 459535

百度 (BIDU.O) 134.53 +3.74 +2.86 7013776

亚信科技 ASIA.O 11.57 -0.01 -0.09 886281

侨兴环球电话 XING.O 0.76 +0.01 +0.93 181156

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.05 +0.14 +1.01 2188813

联电 (UMC.N) 2.71 +0.06 +2.26 591437

日月光 (ASX.N) 4.72 +0.07 +1.51 928002

矽品精密 (SPIL.O) 5.47 -0.05 -0.91 3087487

和信超媒体 (GIGM.O) 1.49 +0.15 +11.19 924448

友达 (AUO.N) 5.89 +0.16 +2.79 753234

中华电信 (CHT.N) 32.17 +0.02 +0.06 188790

台湾国际航电 (GRMN.O) 44.10 +0.57 +1.31 913849

香港

中国移动 (CHL.N) 51.18 -0.16 -0.31 144799

中国联通 (CHU.N) 18.51 -0.07 -0.38 256905

中国电信 (CHA.N) 58.56 +0.87 +1.51 32561

中芯国际 (SMI.N) 2.86 +0.01 +0.35 69124

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.42 +0.18 +5.56 2632

(完)

--整理 徐文焰

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