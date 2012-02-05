〔全球贵金属〕2月3日SPDR黄金持仓持平,iShares白银持仓较上日增0.14%

路透基点：台湾定颖电子5,000万美元三年期贷款即将签约--TRLPC

路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾定颖 电子办理的5,000万美元三年期贷款已吸引到七至八家银行参与。 消息人士称，贷款额度分配即将完成，协议将于3月初签署。 本次贷款交易的牵头行兼簿记行为玉山商业银行，贷款利率根据借款 人税前净利率的不同，变化范围为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140 -170个基点。如果Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之差超过30个 基点，借款方将支付超出部分的利率。 贷款的借款人为定颖电子及其两家子公司。贷款将用作营运资金。 定颖电子为台湾印刷电路板制造商，该公司上次在贷款市场筹资是在 2012年5月，当时其子公司--定颖电子(昆山)签署了3,250万美元一年期循 环信贷额度。玉山商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行。(完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)