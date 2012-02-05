〔全球贵金属〕2月3日SPDR黄金持仓持平,iShares白银持仓较上日增0.14%

台湾股市：跟随周边市场走高，科技股领涨
0404 GMT，台湾加权股价指数涨0.2%至9,787.81点，盘中稍早一度上涨0.6%至9,820.07点，上日则收高0.1%。
路透2月4日电---全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)周五的白银持仓量较周四增加0.14%,而同期全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量持平.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,061,167.2 2月3日 41,061,167.2 2月2日 0.0 0.00%
iShares 309,352,556.4 2月3日 308,935,049.7 2月2日 417,506.7 0.14%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
0404 GMT，台湾加权股价指数涨0.2%至9,787.81点，盘中稍早一度上涨0.6%至9,820.07点，上日则收高0.1%。
路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾定颖 电子办理的5,000万美元三年期贷款已吸引到七至八家银行参与。 消息人士称，贷款额度分配即将完成，协议将于3月初签署。 本次贷款交易的牵头行兼簿记行为玉山商业银行，贷款利率根据借款 人税前净利率的不同，变化范围为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140 -170个基点。如果Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之差超过30个 基点，借款方将支付超出部分的利率。 贷款的借款人为定颖电子及其两家子公司。贷款将用作营运资金。 定颖电子为台湾印刷电路板制造商，该公司上次在贷款市场筹资是在 2012年5月，当时其子公司--定颖电子(昆山)签署了3,250万美元一年期循 环信贷额度。玉山商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行。(完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透北京2月22日 - 中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管业务的宏观审慎管理，强调金融机构不得开展表内资产管理业务，明确要求逐步有序打破刚性兑付。