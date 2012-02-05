〔美国经济〕圣路易斯联储总裁称经济获得动能,不必继续放宽政策--彭博(更新版)

中国金融：上年末银行业总资产同比增15.8%，总负债同比增16.04%--银监会
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。
(新增细节)
路透华盛顿2月3日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示,美国经济动能在增加,令美联储不必进一步扩大公债购买计划.
"经济面消息和经济数据意外良好,其中包括今日的数据,"布拉德在接受彭博采访时表示."我需要看到经济严重恶化,且面临通缩或通胀远低於目标的威胁,才会考虑美联储采取更多刺激举措或量化宽松举措."
美国政府当日稍早公布数据显示,1月非农就业岗位增加24.3万,失业率降至近三年低点8.3%.
布拉德今年在美联储公开市场委员会(FOMC)没有投票权,外界认为其是决策中间派.
布拉德表示,目前的经济形势与美联储在2010年末推出公债购买计划时不同.当时通胀率很低,决策者担心经济陷入危险的通缩循环,但现在情况并非如此.
"通胀率下降,但至少目前还高於我们2%的通胀目标,"他说."我们将观察形势发展.但整体来说我对经济的看法比较乐观.我的确认为2011年底以来经济获得动能."(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
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(更正：内文表格中2017年1月社会融资增量“37,377”万亿元有误，应为“3.7377”万亿) 路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%