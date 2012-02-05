〔美国经济〕圣路易斯联储总裁称经济获得动能,不必继续放宽政策--彭博(更新版)

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路透华盛顿2月3日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示,美国经济动能在增加,令美联储不必进一步扩大公债购买计划.

"经济面消息和经济数据意外良好,其中包括今日的数据,"布拉德在接受彭博采访时表示."我需要看到经济严重恶化,且面临通缩或通胀远低於目标的威胁,才会考虑美联储采取更多刺激举措或量化宽松举措."

美国政府当日稍早公布数据显示,1月非农就业岗位增加24.3万,失业率降至近三年低点8.3%.

布拉德今年在美联储公开市场委员会(FOMC)没有投票权,外界认为其是决策中间派.

布拉德表示,目前的经济形势与美联储在2010年末推出公债购买计划时不同.当时通胀率很低,决策者担心经济陷入危险的通缩循环,但现在情况并非如此.

"通胀率下降,但至少目前还高於我们2%的通胀目标,"他说."我们将观察形势发展.但整体来说我对经济的看法比较乐观.我的确认为2011年底以来经济获得动能."(完)