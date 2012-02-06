〔金砖国家〕2月3日股汇市收盘纵览

路透2月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.42%,报1,048.36点.

中国股市:放量收升近0.8%,创下两个月来收盘新高,受金融股延续反弹带动.不过分析人士指出,2,300-2,350点前期密集成交区间压力仍然很大,在无实质利好的情况下,短线仍有待整固.沪综指.SSEC收报2,330.405点,涨17.849点,或0.77%,前次收盘高点为去年12月7日的2,332.73点.上证180金融指数.SSE180FI收升0.79%.今日沪市A股成交额为701亿元人民币,较上日增逾两成.本周沪综指累计上涨0.49%,为连续第三周上涨.[.SSCN]

香港股市:收盘小涨,连续第五周录得涨幅,但成交降至近三周低位,今日稍後美国就业数据将出炉.恒生指数.HSI收涨0.08%,报20,756.98点,本周升幅为1.25%,国企股指数.HSCE升0.19%,报11,605.57点,本周升1.39%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收低,追随中间价小幅下行走势;从客盘来看,结售汇力量比较均衡,全天高点低差较前两日继续收窄.交易员并表示,无论是考虑长期的中国经济形势,还是考虑短期的中国国家副主席习近平将访美背景,预计近期人民币都会朝升值的方向走.华南地区一外资银行交易员称,"今天的(即期)市场基本延续了昨天的走势.从我们沟通的情况看,售汇盘略多一些,结汇也有的.结售汇还是比较均衡,所以波幅不是很大.[ID:nCN1369070][CNY/CN]

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印度股市:本周上涨2.2%,为连续第五周上涨,受央行或降息的预期、利好经济数据以及外资流入增加的推动.指标BSE指数.BSESN收涨近1%,录得逾三个月最高收盘位,今年上涨累计近14%.大盘股Reliance Industries(RELI.NS)为表现最佳的个股之一,收涨1.1%,报838.30卢比.[.BO]

印度汇市:印度卢比连续第五周走高,受大量外资流入推动,因投资者押注该国央行或将放宽货币政策以支持经济增长.卢比兑美元INR=D2收报48.6850/6950,接近日内高点48.67,後者为10月31日以来的高点.周四收盘报49.15/16.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,625.600点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.48%,报879.50点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.03%,报30.1900卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.4%,报39.5400卢布.

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巴西股市:拉美股市升至六个月高点,受美国强劲就业数据提振.成交量激增暗示,投资者押注股市仍会进一步上涨.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨0.97%至65,217.37点,触及八个月新高.该股指录得第五周连涨,本周上涨3.7%.[ID:nL2E8D3GCZ]

巴西汇市:巴西雷亚尔未受央行阻升措施影响,连续第四个交易日上涨.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=上涨0.30%,报1.7166,且连续第五周上涨.[ID:nL2E8D3CVK]

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南非股市:受美国乐观就业数据提振,综合指数.JALSH收盘微涨0.05%,报34,386.97

点,刷新纪录收位.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.03%,报30,718.49点,受投资者获利了结打击.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元周五最多上涨1.3%,因美国就业数据好於预期,提振对新兴市场资产的买需,但若进一步上涨,料走势艰难.1621GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3涨0.98%,报7.5650.[ZAR/](完)