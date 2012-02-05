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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 06:47 BJT

全球外汇市场2月6日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0930 - 欧元区2月Sentix投资者信心指数

1100 - 德国12月工业订单

1400 - 荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特在阿姆斯特丹讲话

1400 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在芝加哥发表题为"美国通胀目标"的讲话

1500 - 美国1月就业趋势指数

1715 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德在华盛顿参加活动

1735 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在华盛顿发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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