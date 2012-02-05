日韩经济指标预测--2月6日-2月13日****

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透2月6日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月6日当周----------------------------------
2月6日(一)
2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,958
2月7日(二)
0500 日本领先指标(较上月) 12月 -- +0.9
同时指标(较上月) -- -1.1
2350 日本银行放贷(较上年同期) 1月 -- +0.4%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 12月 -71.9% -85.5%
(亿日圆) 3,369 1,385
2月8日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.9%
0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 47.0
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +4.3%
2350 日本机械订单(较上月) 12月 -5.0% +14.8%
(较上年同期) +8.8% +12.5%
2月9日(四)
0100 韩国央行利率决定 2月 -- 3.25%
0500 日本消费者信心指数 1月 -- 38.9
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.8% +1.3%
2月10日(五)
无重要指标公布.
--------------------------------2月13日当周----------------------------------
2月12日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.3% +1.4%
环比年率 第四季 -1.4% +5.6%
2月13日(一)
1500 日本央行利率决定 2月 -- 0.10%(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)