中国派代表团赴利比亚讨论战後重建及合作问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月5日电---新华社周日报导称，中国已派遣由政府官员和企业高管组成的代表团前往利比亚，就利比亚战後重建和如何保护中国资产问题进行磋商。

该工作组由中国商务部对外投资和经济合作司王沈阳率领，将评估中国在利比亚资产的损失，并将就未完工的项目与利比亚官员进行会谈。

涉及建筑、铁路、水坝、电力和电信项目的中国企业代表也一同出行，这其中包括中国建筑工程总公司、中国葛洲坝集团公司(600068.SS)、华为公司[HWT.UL]和中兴公司 (000063.SZ) (0763.HK)。（完）