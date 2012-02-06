中国派代表团赴利比亚讨论战後重建及合作问题

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月5日电---新华社周日报导称，中国已派遣由政府官员和企业高管组成的代表团前往利比亚，就利比亚战後重建和如何保护中国资产问题进行磋商。
该工作组由中国商务部对外投资和经济合作司王沈阳率领，将评估中国在利比亚资产的损失，并将就未完工的项目与利比亚官员进行会谈。
涉及建筑、铁路、水坝、电力和电信项目的中国企业代表也一同出行，这其中包括中国建筑工程总公司、中国葛洲坝集团公司(600068.SS)、华为公司[HWT.UL]和中兴公司 (000063.SZ) (0763.HK)。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣