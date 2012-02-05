《亚洲金融市场假期一览表》--2月6日-12月31日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
亚洲金融市场假期如下:
2月 6日(周一)--新西兰
2月 7日(周二)--马来西亚
2月20日(周一)--印度
2月23日(周四)--俄罗斯
2月27日(周一)--台湾
2月28日(周二)--台湾
3月 1日(周四)--韩国
3月 7日(周三)--泰国
3月 8日(周四)--印度、俄罗斯
3月 9日(周五)--俄罗斯
3月20日(周二)--日本
3月23日(周五)--印尼
4月 2日(周一)--中国、越南
4月 3日(周二)--中国
4月 4日(周三)--中国、香港、台湾
4月 5日(周四)--印度、菲律宾
4月 6日(周五)--香港、新加坡、菲律宾、泰国、澳洲、印度、新西兰、印尼
4月 9日(周一)--香港、菲律宾、澳洲、新西兰
4月13日(周五)--泰国
4月16日(周一)--泰国
4月25日(周三)--澳洲、新西兰
4月30日(周一)--中国、日本、越南、俄罗斯
5月 1日(周二)--中国、香港、印度、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、台湾、泰国、俄罗斯、越南
5月 3日(周四)--日本
5月 4日(周五)--日本
5月 7日(周一)--泰国
5月 9日(周三)--俄罗斯
5月17日(周四)--印尼
5月18日(周五)--印尼
5月28日(周一)--韩国
6月 4日(周一)--泰国、新西兰
6月 6日(周三)--韩国
6月11日(周一)--澳洲、俄罗斯
6月12日(周二)--菲律宾、俄罗斯
6月22日(周五)--中国
7月 2日(周一)--香港
7月16日(周一)--日本
8月 2日(周四)--泰国
8月 9日(周四)--新加坡
8月13日(周一)--泰国
8月15日(周三)--韩国、印度
8月17日(周五)--印尼
8月20日(周一)--马来西亚、印度、印尼、新加坡
8月21日(周二)--马来西亚、菲律宾、印尼
8月22日(周三)--印尼
8月27日(周一)--菲律宾
8月31日(周五)--马来西亚
9月 3日(周一)--越南
9月17日(周一)--日本、马来西亚
9月19日(周三)--印度
10月1日(周一)--中国、香港、韩国
10月2日(周二)--中国、香港、印度
10月3日(周三)--中国、韩国
10月4日(周四)--中国
10月5日(周五)--中国
10月8日(周一)--日本
10月10日(周三)--台湾
10月22日(周一)--新西兰
10月23日(周二)--香港、泰国
10月24日(周三)--印度
10月26日(周五)--马来西亚、印尼、新加坡
11月 1日(周四)--菲律宾
11月 2日(周五)--菲律宾
11月 5日(周一)--俄罗斯
11月13日(周二)--马来西亚、印度、新加坡
11月14日(周三)--印度
11月15日(周四)--马来西亚、印尼
11月16日(周五)--印尼
11月23日(周五)--日本
11月28日(周三)--印度
11月30日(周五)--菲律宾
12月 5日(周三)--泰国
12月10日(周一)--泰国
12月24日(周一)--日本、印尼
12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印度、新西兰、印尼、新加坡
12月26日(周三)--香港、澳洲、新西兰
12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾、俄罗斯
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 许娜
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)