更正:〔美国经济〕1月非农就业数据提振奥巴马连任前景,但就业趋势需持续

(更正:因译文有误,倒数第二段应为"并预计若劳动力参与率保持在目前水平",而非"并预计若劳动力参与率水准以当前的速度下降")

路透华盛顿2月3日电---周五公布的美国就业报告意外强劲,提振了总统奥巴马的连任前景,但这种趋势必须持续,以抵制住其竞争对手在11月大选之前发出的最大打击.

美国1月非农就业增幅创九个月来最大,失业率意外降至8.3%,为三年来最低,即奥巴马刚就职不久後所到达的水准.[ID:nCN1369952]

这份报告意味着,失业率自8月的9.1%以来逐月下降,这对竭力留在白宫任职的奥巴马来说是个利好消息.

咨询公司Potomac Research Group首席政治策略师Greg Valliere表示,"我认为这份报告将奥巴马的支持率从摇摇欲坠,目前转成了明显支持."

Valliere称,"我们非常仔细地看了数据.出现这种数据绝非偶然.它的确非常强劲.大大削弱了第一季经济将放缓的威胁."Valliere向投资者提供公共政策相关咨询.

不过五个月的就业改善情况尚未终止围绕奥巴马连任前景的经济忧虑.失业率仍居历史高位,数以百万计的美国工作者已放弃寻找工作.若就业成长骤降,则将造成严重後果.

Hamilton Place Strategies合伙人Matt McDonald表示,"劳动力市场历经三年非常艰难的时期,导致很大一部分人口是无法受雇的."

他预估约380万工作者退出就业市场,并预计若劳动力参与率保持在目前水平,那麽奥巴马需要每月增加23.1万个就业岗位,才能在选举日之前让失业率低於8%.

周五公布的报告显示,1月非农就业岗位增加24.3万个.(完)