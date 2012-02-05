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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 07:46 BJT

〔日本个股〕三菱汽车计划在2013年停止欧洲的生产活动--日经

路透东京2月6日电---日本媒体周一报导称,日本汽车制造商三菱汽车(7211.T)计划在2013年停止在欧洲的生产,将业务重点转向新兴经济体.

日本经济新闻称,三菱汽车在荷兰的工厂生产Colt微型汽车,以及Outlander运动休旅车(SUV),但公司将与工厂工人及荷兰政府进行协商以关闭该工厂.(完)

--编译 徐文焰;审校 王冠中

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