〔标题新闻〕葡萄牙总理科埃略称该国将竭尽全力避免债务违约,恢复经济成长和创造就业

中国金融：上年末银行业总资产同比增15.8%，总负债同比增16.04%--银监会
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。
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路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。
路透北京2月22日 - 中国央行有意统一金融机构资管产品的监管规则，路透援引业内人士获得的央行草拟关于监管金融机构资管业务的相关文件指出，其明确限制非标债券资产投资，禁止资金池操作，统一杠杆要求并消除多层嵌套等。
(更正：内文表格中2017年1月社会融资增量“37,377”万亿元有误，应为“3.7377”万亿) 路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%