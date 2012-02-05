《中国报摘》--中国证券报2月6日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝到广东省走访企业强调,面对严峻形势,企业要特别注重提升竞争力,包括加大研发力度,培育自主品牌,调整出口结构,开辟新的市场,进出口政策要总体保持稳定.
* 其他:
--证监会有关部门负责人日前表示,截至2011年底,创业板市值7,433.79亿元人民币,在支持战略性新兴产业发展方面的作用得到发挥.
--证监会主席郭树清提出,尽快启动方案实施清理整顿各类交易场所事宜,确保在6月30日前完成各项工作.
--全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵表示,今年可以考虑加大贷款利率下浮的幅度.
--国家统计局局长马建堂表示,改革开放以来,中国第三产业平均增速为10.9%,这个速度并不慢,第三产业占GDP比重偏低的主要原因是工业增速更快.
--上海证券交易所下发通知要求,上市公司年报加强前瞻性信息的披露.
--重庆啤酒(600132.SS)今年第一次临时股东大会定於2月7日召开,大成基金首席投资官刘明将率队参加.
--宁波华翔(002048.SZ)公告,公司收购德国、美国和捷克资产的交割工作已完成,目前已经按计划开始後续整合.(完)
--整理 曲伟治; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)