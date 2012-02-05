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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 07:43 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月6日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝到广东省走访企业强调,面对严峻形势,企业要特别注重提升竞争力,包括加大研发力度,培育自主品牌,调整出口结构,开辟新的市场,进出口政策要总体保持稳定.

* 其他:

--证监会有关部门负责人日前表示,截至2011年底,创业板市值7,433.79亿元人民币,在支持战略性新兴产业发展方面的作用得到发挥.

--证监会主席郭树清提出,尽快启动方案实施清理整顿各类交易场所事宜,确保在6月30日前完成各项工作.

--全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵表示,今年可以考虑加大贷款利率下浮的幅度.

--国家统计局局长马建堂表示,改革开放以来,中国第三产业平均增速为10.9%,这个速度并不慢,第三产业占GDP比重偏低的主要原因是工业增速更快.

--上海证券交易所下发通知要求,上市公司年报加强前瞻性信息的披露.

--重庆啤酒(600132.SS)今年第一次临时股东大会定於2月7日召开,大成基金首席投资官刘明将率队参加.

--宁波华翔(002048.SZ)公告,公司收购德国、美国和捷克资产的交割工作已完成,目前已经按计划开始後续整合.(完)

--整理 曲伟治; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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