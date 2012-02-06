《中国报摘》--其他报纸重要消息2月6日(I)

**上海证券报**

--中国证监会研究中心主任祁斌日前撰文提出,应推动社会保障和养老体系与资本市场的良性互动发展.

--记者从浙江省泰顺县政府获悉,温州立人教育集团有限公司董事长董顺生被刑拘,目前该案所涉民间借贷数额尚在统计.

--国民经济研究所所长樊纲表示,欧美经济并不会出现衰退,只是会长期处於低迷状态,随着人民币升值预期下降,中国的出口形势并不会太差,预计今年仍将有10%的增长.

--国家电网公司"十二五(2011-2015年)"期间规划在新疆建设中国电压等级最高的输电线路--±1,100千伏特高压输电工程.

--上海医药(601607.SS)公告,公司决定收购常州康丽制药全部股权,收购定价以经评估的康丽制药企业整体价值3亿元人民币为基础确定.

**人民日报**

--中国船舶工业行业协会称,预计2012年中国新接造船订单不会有明显起色,而造船完工量也将小幅下降;考虑到今年交付的船舶中高价船比例大幅下降,而劳动力成本上升、人民币汇率升值等因素没有明显改观,预计船舶行业主要经济指标将出现下滑.

--记者文章称,初步统计,截至去年12月底,温州老板"跑路"、企业关闭或停产的事件已达100多起.这种势头如不加以遏制,可能导致民间借贷市场崩盘,投入其中的资金难以收回,金融系统遭受损失.

**第一财经日报**

--据知情人士透露,高收益债(垃圾债)的相关办法有望在近期颁布,并且最快本月落实,或备案即可发行.

--人民银行行长助理李东荣撰文表示,下一步央行将着重推进人民币跨境良性循环,拓宽流动渠道,并推动商业银行提供高质量的跨境人民币金融服务.

--保监会日前下发通知,要求保险公司建立农业保险预付赔偿制度.

--长安集团总裁邹文超表示,日本铃木公司(7269.T)已经实质退出了昌河铃木的运营管理,但双方目前并未签订正式收购协议.

--知情人士透露,五矿集团刚刚从两家民营企业手中,收购了五矿稀土(赣州)股份有限公司35%的股权,从而实现了对五矿稀土的绝对控股,两家民营企业各自获得5-6亿元的资金.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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