美日达成修改驻日美军整编计划协议

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京2月5日电---美国和日本同意就修改驻日美军整编计划达成协议。修改後的协议允许美国先行向关岛部署军队，暂不考虑普天间基地的搬迁问题。
美国移师关岛成为日美围绕普天间基地搬迁问题的政治俘虏。普天间机场搬迁的重要性因中国近年来在该地区军力的增长而上升。
日本报纸报导称，新计划可以使正面临削减国防开支压力的华府缩减其关岛移师计划。
2006年，美日同意将位於冲绳岛宜野湾市的普天间基地搬至该岛另一地点。
该基地的搬迁也是美军移师关岛的一部分。
日本报纸报导称，美日将最早在2月13日就修改後的协议发表声明。根据修改後的协议，不考虑普天间基地搬迁问题，移师关岛的美军士兵人数将从原来的8,000人左右减少到4,700人左右。
两国周一将在华盛顿举行会谈。美日上周五均表示会遵守2006年的重新整编路线图。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣