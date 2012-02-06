美日达成修改驻日美军整编计划协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京2月5日电---美国和日本同意就修改驻日美军整编计划达成协议。修改後的协议允许美国先行向关岛部署军队，暂不考虑普天间基地的搬迁问题。

美国移师关岛成为日美围绕普天间基地搬迁问题的政治俘虏。普天间机场搬迁的重要性因中国近年来在该地区军力的增长而上升。

日本报纸报导称，新计划可以使正面临削减国防开支压力的华府缩减其关岛移师计划。

2006年，美日同意将位於冲绳岛宜野湾市的普天间基地搬至该岛另一地点。

该基地的搬迁也是美军移师关岛的一部分。

日本报纸报导称，美日将最早在2月13日就修改後的协议发表声明。根据修改後的协议，不考虑普天间基地搬迁问题，移师关岛的美军士兵人数将从原来的8,000人左右减少到4,700人左右。

两国周一将在华盛顿举行会谈。美日上周五均表示会遵守2006年的重新整编路线图。（完）