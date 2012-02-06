〔中港个股〕上海医药斥资约3亿元购常州康丽制药,建立特色原料药基地

路透上海2月6日电---以营收计中国第二大医药集团--上海医药集团股份有限公司(601607.SS)(2607.HK)周一公告称,为丰富工业产品线,建立特色原料药研发和生产基地,决定收购常州康丽制药有限公司,目标公司估值在3亿元人民币左右.

公告指出,通过收购康丽制药,上海医药可引入数个高附加值的原料药产品以丰富整体产品线,进而将大大增强在抗病毒领域原料药研发、生产上的整体实力;康丽制药将成为上药在建的上海星火原料药基地的重要补充.本次收购後上海医药将分别在研发生产、国际注册、产品销售等方面的对康丽制药进行资源整合.

康丽制药是一家专业生产特色原料药和中间体的制药企业,产品聚焦在核苷类抗病毒原料药和沙坦类抗高血压原料药,核心产品有伐昔洛韦、缬沙坦等.2011年上半年,该公司实现销售收入6,293.34万元,实现净利润1,725.74万元.

公司新闻稿还指出,此次上海医药拟先收购康丽制药70%股权,并在後二年内将按业绩增长挂钩方式再以约定价格收购余下30%股权.

近年来,全球仿制药市场增速持续高於医药行业平均增速,为专利药市场增速的两倍以上.全球仿制药市场增长将导致制药企业对特色原料药的需求量快速放大,也给中国的特色原料药企业带来发展的黄金机遇期.

新闻稿表示,康丽制药的核心产品伐昔洛韦、缬沙坦等成本控制能力强、毛利率高,有较高的市场占有率,而且产品质量符合国际标准,约50%用於出口,目前正在准备欧盟药品适用性证书(CEP)和美国食品药物管理局(FDA)认证,一旦通过这些产品还有广阔的国际市场开拓空间.

并购康丽制药已是上海医药今年实施的工业并购第二单.1月10日,上海医药下属全资子公司上海中西三维药业有限公司与上海金和生物技术有限公司签订协议,中西三维获得金和生物51%股权,并将加大对抗肿瘤原料药领域的投入.

上海医药A股上周五收报11.88元,过去一个月累计上涨7.2%.(完)