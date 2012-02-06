〔基金产业〕美联储利率声明公布後全球投资者风险偏好继续抬头--EPFR

路透纽约2月3日电---根据EPFR Global周五公布的数据,受美国联邦储备理事会(美联储)关於维持近零利率直至2014年末声明的鼓舞,投资者在截至2月1日(周三)当周中追逐收益的积极性和风险承受能力大增,纷纷涌入高收益垃圾债基金和新兴市场股市.

新兴市场股票基金一个月来每天均有资金流入,最近一周再度吸金35亿美元,月度和年内迄今资金流入总额达到113亿美元.

EPFR称,高收益债券基金亦得益於风险交易抬头,流入资金达27.4亿美元.

总体而言,全球债券基金净流入74.7亿美元,为EPFR从2002年第二季开始统计该类基金数据以来的最大单周流入规模.

"收益率再度成为资金流动的主要推动因素,投资者青睐回报高於平均的资产类别."EPFR Global研究主管Cameron Brandt在新闻稿中写到.

市政债券基金亦吸引16.7亿美元资金流入,为"五年来情况最好的一周".

抵押贷款支持债券基金也有8.32亿美元流入.

大宗商品基金资金流入为18.4亿美元.EPFR的Brandt称,预计铜价今年可达每吨10,000美元,且美联储的利率声明公布後黄金吸引力增加,令大宗商品基金在1月受到追捧.

但并非所有类别基金在这一周均有出色表现.根据EPFR数据,侧重美国的股票基金资金外流26.7亿美元.尽管1月标准普尔500指数上涨4.4%,但由於希腊债务危机谈判进展迟缓,新屋销售下跌2.2%,且宝洁(PG.N),雪佛龙(CVX.N)和埃克森美孚(XOM.N)等企业业绩令人失望,标普指数这一周反而下跌了0.15%.

欧洲债券基金只吸引4.27亿美元资金流入,因希腊政府与民间债权人谈判存在变数.发展中国家股票基金资金流出7.62亿美元,为过去13周中第12次流出.

专门作多新兴市场股票的基金流入资金35.2亿美元,全球新兴市场(GEM)股票基金流入26.2亿美元.

新兴市场债券基金吸收11.5亿美元,为26周高点.

专门面向金砖国家市场的基金仅有400万美元资金流入.股票基金中,中国股票基金吸引资金2.47亿美元,俄罗斯,巴西和印度股票基金分别流入2.37亿,1.03亿和1,000万美元.(完)