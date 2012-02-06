〔中国经济〕保持进出口政策总体稳定,即使调整也是鼓励多於限制--总理(更新版)

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* 从战略上考虑对欧洲关系,帮助稳定欧洲市场

* 进出口政策要总体保持稳定,政策调整应鼓励性的多於限制性

* 强调坚持改革开放绝不动摇

路透北京/上海2月6日电---中国国务院总理温家宝在广东考察时强调,要从战略上考虑对欧洲关系,帮助稳定欧洲市场;同时面对严峻形势,中国的进出口政策要总体保持稳定,且政策调整应鼓励性的多於限制性.

中国证券报周一援引温家宝的话指出,面对严峻形势,中国企业要特别注重提升竞争力,包括加大研发力度,培育自主品牌,调整出口结构,开辟新的市场,同时强调坚持改革开放绝不动摇.

"现在欧洲面临债务危机,我们要从战略上考虑对欧关系,维护国家利益."温家宝特别强调,"一方面,我们最大 的出口市场在欧洲,另一方面,欧洲又是我们引进技术的 最大来源地.从这个角度看,帮助稳定欧洲市场,实际上也是帮助我们自己."

温家宝上周在与德国总理梅克尔举行的联合新闻发布会曾称,中国正考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中.但他未做出明确的金融支持承诺,仅表示中国依然在研究如何参与EFSF和ESM基金[ID:nCN1366796].

针对企业提出的稳定出口退税政策、对进口高端设备给予保税等建议,温家宝指出,进出口政策要总体保持稳定.如果要做调整,也应当是鼓励性的多於限制性的.

2011年12月中国出口同比增长13.4%,是2009年11月来新低;进口同比增长11.8%,创下26个月最低水平.全年贸易顺差则为1,551.4亿美元,比上年净减少263.7亿美元,收窄14.5%.[ID:nEAP307C02]

温家宝指出,当前面临的形势总体是好的,但是世界政治经济形势变化非常剧烈,金融危机还在发展蔓延,国内经济一些体制上的问题,特别是不平衡、不协调、不可持续的问题需要认真加以解决,面临的挑战和困难不少,解决所有问题的关键依然是改革开放.

"要继续下定决心、鼓足勇气,毫不动摇、永不停顿地把改革开放推向前进,特别是要有针对性地做好改革开放的长期规划设计,继续大胆地试、大胆地闯,这是长期坚持的根本思想路线."温家宝称.

对於人均收入已超过4,000美元的中国而言,正面临如何突破"中等收入陷阱"的现实问题,因而学界对推动包括经济体制及收入分配等改革的呼声相当强烈.

根据世界银行2008年确定的收入分组,人均国民收入介於906美元与1.1115万美元之间的国家都属中等收入国家.当低收入国家跃升为中等收入国家後,经济进一步增长很容易受到原有发展模式的制约而陷入停滞徘徊期,人均国民收入便难以突破1.1万美元上限.这就是所谓的"中等收入陷阱".(完)