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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 08:05 BJT

《中国报摘》--金融时报2月6日

* 头版头条:

--加强银行业服务实体经济系列报导称,针对当前中国金融混业经营的趋势和分业监管体系之间存在的矛盾,必须尽快建立和健全金融监管体系.

* 其他:

--中国社会科学院金融研究所研究员易宪容称,今後管理层或会在增加与房产密切相关的遗产税、扩大房产持有税、出台更严厉的住房交易税及交易所得税等方面着手进行调控.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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