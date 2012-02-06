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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 09:28 BJT

〔路透基点〕扬州京国实业签署6亿元人民币八年期贷款协议--RLPC

路透香港2月3日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,扬州京国实业有限公司1月6日签署6亿元人民币八年期贷款协议.

中国银行江苏分行是委托主办行.中国建设银行为参贷行.两家银行各承贷3亿元人民币.

本案含全部费用的价码较中国人民银行基准利率高30%.

筹得款项将用作旗下扬州京华城的一般企业用途.扬州京华城是集商业、购物和娱乐于一体的综合性产业.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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