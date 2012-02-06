〔中国经济〕出口形势不会太差,预计今年仍将有10%的增长--专家

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透北京2月6日电---在欧美经济不确定性因素增加、中国出口形势弥漫悲观预期的背景下,着名经济学家樊纲上周六表示,随着人民币升值预期下降,中国的出口形势并不会太差,预计今年仍将有10%的增长.
新华网引述他参加一论坛讲话并称,近期人民币汇率问题也给中国出口带来积极影响.金融波动发生後欧美很多跨国公司把国外的资金调回本国使用,中国外汇市场供需关系发生变化,市场主动要求人民币贬值,全球对人民币升值预期下降,人民币汇率在短期内接近均衡点.
"欧美经济并不会出现衰退,只是会长期处於低迷状态."樊纲预计,这种状态可能会持续3-5年,也可能持续5-8年,但不会出现负增长.而发达国家在全球GDP所占的比重已下降到50%左右,对中国出口的影响不会特别大.
与此同时,新兴市场国家经济仍会大幅增长,对中国出口来说是一个积极因素.樊纲预计,今年印度经济会增长6%,巴西增长5%.新兴市场国家对全球经济增长的贡献率已达80%,中国对新兴市场国家的出口在增长.中国国内产业的竞争力越来越高,在世界上的市场份额还会扩大.
他并认为,中国在充分估计国外消极因素的同时,也要充分估计国内的积极因素,制定合理的宏观政策.
此前国家发改委副主任张晓强表示,今年中国出口形势比较严峻,初步确定的外贸进出口预期目标为增长10%左右.[ID:nCN1338286]
路透最新调查显示,人民币兑美元CNY=人民币兑美元未来一年升值幅度料放缓至约2.8%,同时诸多全球经济不确定因素将加大人民币双向波动.[ID:nCN1368406](完)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣