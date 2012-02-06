〔美国个股〕纽约-泛欧交易所执行长称,目前不大可能出现"大规模并购"

标题新闻：费城联储总裁哈克称今年升息三次的预期没有考虑进特朗普政府财政政策调整的影响
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* 纽约-泛欧交易所CEO称交易所可能向股东返还更多资本
* 认为CME不会试图收购NYSE
* NYSE Euronext可能会增加科技并购
路透奥兰多2月3日电---纽约-泛欧交易所集团NYX.N执行长Duncan Niederauer周五表示,该交易所计划专注於小规模交易,并向股东返还资本.之前该公司与德意志证交所74亿美元的合并案宣告失败.
"我认为我们或者业内其他公司不会很快进行大规模合并交易,"Duncan Niederauer称."我认为大家都会暂时收手,重新评估行业版图."
德意志交易所和纽约-泛欧交易所集团的合并案,将可打造出全球最大的证交所,但欧洲反托拉斯当局周三否决该案,成为去年大型证交所购并潮中第四件受阻的案子.
欧盟执委会(European Commission)否决该交易,称两家交易所合并後"接近"垄断",使新的同业很难进行竞争.不过该合并案获得了美国监管机构的批准.
"两家公司合并会打破格局,"Niederauer表示."该案很有意义.但并未成功.目前我认为接下来我不会和股东再尝试一次跨境大规模合并交易."
他还指出,他认为美国最大的期货交易所运营商芝加哥商业交易所(CME)不会试图收购纽约-泛欧交易所集团或德意志交易所,因为这些交易不大可能取得成功.
CME周四大幅提高派息和年度红利,令投资者感到意外.Niederauer称此举"确实有趣",并称其他交易所可能会跟进.
"我认为大家都会说'或许我们应向股东派发更多资金,以略低的增长模式运营,并更像公共事业类公司."
Niederauer表示,纽约-泛欧交易所集团之前的六笔并购中有五笔是科技资产,他预计该公司将继续做这类并购,继续多样化其资产基础.
纽约-泛欧交易所集团将於10日公布季度财报.(完)
--编译 李爽;审校 王冠中
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