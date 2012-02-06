〔美国个股〕纽约-泛欧交易所执行长称,目前不大可能出现"大规模并购"

* 纽约-泛欧交易所CEO称交易所可能向股东返还更多资本

* 认为CME不会试图收购NYSE

* NYSE Euronext可能会增加科技并购

路透奥兰多2月3日电---纽约-泛欧交易所集团NYX.N执行长Duncan Niederauer周五表示,该交易所计划专注於小规模交易,并向股东返还资本.之前该公司与德意志证交所74亿美元的合并案宣告失败.

"我认为我们或者业内其他公司不会很快进行大规模合并交易,"Duncan Niederauer称."我认为大家都会暂时收手,重新评估行业版图."

德意志交易所和纽约-泛欧交易所集团的合并案,将可打造出全球最大的证交所,但欧洲反托拉斯当局周三否决该案,成为去年大型证交所购并潮中第四件受阻的案子.

欧盟执委会(European Commission)否决该交易,称两家交易所合并後"接近"垄断",使新的同业很难进行竞争.不过该合并案获得了美国监管机构的批准.

"两家公司合并会打破格局,"Niederauer表示."该案很有意义.但并未成功.目前我认为接下来我不会和股东再尝试一次跨境大规模合并交易."

他还指出,他认为美国最大的期货交易所运营商芝加哥商业交易所(CME)不会试图收购纽约-泛欧交易所集团或德意志交易所,因为这些交易不大可能取得成功.

CME周四大幅提高派息和年度红利,令投资者感到意外.Niederauer称此举"确实有趣",并称其他交易所可能会跟进.

"我认为大家都会说'或许我们应向股东派发更多资金,以略低的增长模式运营,并更像公共事业类公司."

Niederauer表示,纽约-泛欧交易所集团之前的六笔并购中有五笔是科技资产,他预计该公司将继续做这类并购,继续多样化其资产基础.

纽约-泛欧交易所集团将於10日公布季度财报.(完)