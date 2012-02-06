《新兴市场重要经济事件预告》--2月6日-2月13日

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月6日(一)
布鲁塞尔--由欧元区成员国副财长组成的欧元集团工作组开会(0900),之後举行欧元集团财长会议(1600).
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)代表团就罗马尼亚预防性债务协议进行审议(最後一日).
维也纳--欧洲安全与合作组织(Organization For Security And Cooperation In Europe)第20届经济和环境论坛首次预备会议(至2月7日).
2月7日(二)
东京--亚洲资本市场改革第12次圆桌会议,由亚洲开发银行(ADBI)和经济合作暨发展组织(OECD)以及日本政府联合主办.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)科威特会议(至2月9日).
维也纳--第20届欧洲安全与合作组织(OSCE)经济和环境论坛第一次准备会议(最後一天).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月8日)
伦敦--俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev参加"2012年城市周:国际金融服务论坛"中的"作为国际金融中心的莫斯科"的会程(1510).哈萨克斯坦央行总裁Grigori Marchenko参加有关"哈萨克斯坦私有化项目陈述"的会程(1510).而欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林将就"主权债务危机:欧元下一步的走向"发表演讲(1210).
2月8日(三)
华沙--波兰央行宣布利率决议(1000).
2月9日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,之後宣布利率决定(1245)并举行记者会(1330).
雅加达--印尼央行举行理事会议.
首尔--韩国央行宣布利率决议(0100).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.
利马--秘鲁央行宣布利率决议(2300).
马普托--莫桑比克央行宣布利率决议(0400).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布1月货币报告.
2月10日(五)
新德里--欧盟-印度峰会.
布拉格--捷克央行公布2月2日理事会会议纪录.
巴斯特尔--东加勒比央行举行货币政策会议.
2月13日(一)
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至2月15日).
耶路撒冷--国际货币基金组织(IMF)代表团料就以色列经济公布初步报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 王冠中
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣