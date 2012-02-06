美国与加拿大经济指标预测--2月6日-2月13日****

标题新闻：费城联储总裁哈克称今年升息三次的预期没有考虑进特朗普政府财政政策调整的影响
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路透2月6日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------2月6日当周-------------------------------
2月6日(一)
1500 美国就业趋势指数 1月 -- 104.3
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.6
(经季节调整) 59.5 63.5
2月7日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月4日当周 -- +0.1%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月4日当周 -- +2.0%
1500 美国IBD消费者信心指数 2月 -- 47.5
2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加72 增加203.7
2月8日(三)
1200 美国抵押贷款指数 2月3日当周 -- 753.3
再融资指数 -- 4,113.8
1315 加拿大房屋开工(万户) 1月 19.4 20.02
2月9日(四)
1330 加拿大新屋价格 12月 +0.2% +0.3%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月4日当周 37 36.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.575
续请失业金人数(万人) 1月28日当周 350 343.7
1500 美国趸售(批发)库存 12月 +0.4% +0.1%
趸售销售 +0.5% +0.6%
2月10日(五)
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差483 逆差478
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差5.5 顺差10.7
出口 -- 400.9
进口 -- 390.2
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月初值 74.0 75.0
现况指数 84.2 84.2
预期指数 69.1 69.1
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 2月3日当周 -- 123.1
1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 赤字500 赤字859.7
-----------------------------------2月13日当周-------------------------------
2月13日(一)
无重要经济指标公布. (完)
--编译 程琳;审校 张荻
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。