〔中国房地产〕房企融资并未再开闸,公布在申IPO名单意在增透明度--报载

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透上海2月6日电---中国证监会有关部门负责人表示,房地产企业的融资并没有重新开闸,公布所有在审首次公开发行(IPO)企业名单意在提高市场透明度.
证监会日前公布所有在审首次公开发行(IPO)企业名单,其中包括大连万达商业地产、富力地产、首创置业三家房地产企业.有媒体猜测,这意味着房地产融资申请重新开闸,房地产宏观调控政策可能开始松动.
中国证券报上周六援引证监会有关负责人证实,公布所有在审IPO企业名单,意在提高市场透明度,其中包括三家房地产企业,与房地产企业融资申请重新开闸没有关.
这三家企业IPO申请都是在房地产调控措施出台前上报的,目前这些企业的IPO申请审核处於暂停状态.
2010年4月,证监会表示,已与国土资源部建立联合监管工作机制,今後房地产企业IPO或再融资,都需先徵求国土资源部意见.国土部主要负责对证监会送审企业购地、用地合规性予以审核.
同年10月,证监会宣布,为坚决贯彻国务院及相关部门陆续出台的一系列规范土地出让、税收、信贷等产业、金融政策,证监会已暂缓受理房地产企业重组申请,对已受理的房地产企业重组申请徵求国土资源部的意见.
尽管中国住宅市场房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.去年底召开的中央经济工作会议强调,2012年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣