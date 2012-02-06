〔路透调查〕日债人气指数大幅下降,此前美国公布强劲就业数据

标题新闻：波士顿联储总裁称市场怀疑论不会令美联储推迟升息，联储无意进行意外的政策调整
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京2月6日电---周一公布的路透每周调查显示,日本公债市场人气大幅恶化,因美国就业数据强劲,令外界猜测美国联邦储备理事会(美联储, FED)升息时间可能早于预期.
日本公债多空动向指标(bull-bear diffusion index)从上次调查的正7降至负40,创7月开始计算以来的最低值JGBBBI=.
美国公债价格周五大降,此前美国非农就业人数大幅增长令市场惊讶,促使交易商押注美国利率将在2014年初开始上调.
市场人士称,日本公债可能跟随美债下跌,因提振日债最近涨势的主要原因,是美联储上月末承诺将维持低利率直至2014年末.
"我们预期随着风险偏好回温,全球股市上探新高,公债收益率(殖利率)将温和上涨,"一基金经理称.
10年期日债收益率JP10YTN=JBTC自1月末以来下跌5个基点,接近上月触及的14个月低位0.935%.上周五收报0.945%.
这次在线调查访问了主要机构的90名市场人士,有50名或55.6%给出回覆.调查时间为周五至周一2300GMT.(完)
--编译 王丽鑫;审校 戴素萍
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