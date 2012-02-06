〔路透调查〕日债人气指数大幅下降,此前美国公布强劲就业数据

路透东京2月6日电---周一公布的路透每周调查显示,日本公债市场人气大幅恶化,因美国就业数据强劲,令外界猜测美国联邦储备理事会(美联储, FED)升息时间可能早于预期.

日本公债多空动向指标(bull-bear diffusion index)从上次调查的正7降至负40,创7月开始计算以来的最低值JGBBBI=.

美国公债价格周五大降,此前美国非农就业人数大幅增长令市场惊讶,促使交易商押注美国利率将在2014年初开始上调.

市场人士称,日本公债可能跟随美债下跌,因提振日债最近涨势的主要原因,是美联储上月末承诺将维持低利率直至2014年末.

"我们预期随着风险偏好回温,全球股市上探新高,公债收益率(殖利率)将温和上涨,"一基金经理称.

10年期日债收益率JP10YTN=JBTC自1月末以来下跌5个基点,接近上月触及的14个月低位0.935%.上周五收报0.945%.

这次在线调查访问了主要机构的90名市场人士,有50名或55.6%给出回覆.调查时间为周五至周一2300GMT.(完)