〔中国证券〕中国金融期货交易所发布新规引入套利业务

路透上海2月6日电---中国金融期货交易所上周五稍晚发布套期保值与套利交易管理办法,在进一步优化套期保值管理业务的同时,引入了套利业务的制度措施.

中金所新闻稿指出,这是2010年股指期货上市以来,该所推出的一项重大改革创新举措.新修订的办法简化和优化了套期保值审批流程,引入了套利业务,将有利於积极引入机构投资者和成熟的个人投资者,引导市场规范理性交易.

据中国证券报上周六报导,套利业务包括期现套利、跨期套利和跨品种套利.套利交易实行额度审批制,参照套期保值管理的模式,采取按品种审批,套利额度12个月内有效.在具体额度审批时,主要依据客户证券市场交易情况、资信状况、套利交易方案以及市场发展的实际情况.

新办法确定事中跟踪管理制度,强化对套利交易过程跟踪管理,关注套利客户持仓变化和期现货市场交易规模匹配情况.

国内证券公司、基金公司、合格境外机构投资者(QFII)和信托公司等各类机构参与股指期货的政策已陆续出台,证券公司自营、资产管理等业务以及基金公司的专户理财业务已经实际开户并参与期指交易,信托公司开始开户,股指期货已经成为各类投资者的避险利器.(完)